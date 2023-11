Ein Abschied und eine brodelnde Gerüchteküche

Ein ganz spezieller Nachmittag im Pittentalstadion. Und das lag nicht in erster Linie daran, dass die Piestingtaler das beste Halbjahresergebnis in der 1. Landesliga in der jüngeren Vereinsgeschichte und einen Platz unter den ersten Vier fixierten — sondern weil es das letzte Heimspiel von Christoph Stifter als Ortmann-Trainer war.

Sein Abschied steht seit mehreren Wochen fest, wurde bereits auch schon länger kommuniziert. Zum Abschlusstraining brachte Stifter ein Highlight-Video aus den letzten viereinhalb Jahren mit. „Es zeigt, welche Entwicklung wir gemeinsam durchgemacht haben“, so Stifter — und spricht damit seinen Start an, bei dem es in zwei Spielen 15 Gegentore setzte bis hin zu der Möglichkeit aus eigener Kraft als Tabellendritter zu überwintern. Sein Noch-Verein hatte sich für den Abschied eine kleine Überraschung einfallen lassen - denn Stifter wurde schon in der Halbzeit geehrt, bekam das traditionelle eingerahmte Ortmanner Abschiedstrikot überreicht.

Wohin die Reise geht, dürfte auch klar sein. Die Tendenz geht Richtung Wiener Neustadt. Dort sitzt bekanntlich Jochen Wöhrer auf dem Trainerstuhl, von einer möglichen Ablöse habe er auch nur gerüchteweise gehört, so Wöhrer. Stifter selbst wollte einen möglichen ligainternen Wechsel zum Lokalrivalen nicht näher kommentieren, auch bei den Entscheidungsträgern in Wiener Neustadt hält man sich bis dato zugeknöpft, verweist auf Nachfrage darauf, dass Jochen Wöhrer Trainer der Mannschaft sei. Man sei aber in der Analyse-Phase, wie Vorstand Marco Meitz festhält.

Wieder zurück in Ortmann — dort lauft die Nachfolger-Suche für Stifter an, Christopher Maucha ist offiziell vom Tisch: Er ist in Mannersdorf.