Ein Felsbrocken vom Scheibling-Herzen

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff griff Hans Hafenscherr zum Telefon und meldete sich bei Thomas Husar. Der Cheftrainer war nämlich bei der Montagspartie im Urlaub, das Kommando führte der „Co“. Und Hafenscherr hatte gute Neuigkeiten, 4:0 der Endstand aus Sicht des USV Scheiblingkirchen. „Jetzt muss er nachlegen“, meinte Hafenscherr augenzwinkernd. Gemeinsam mit dem rekonvaleszenten Mathias Haller sprang Hafenscherr ein: „Die Mannschaft ist charakterlich top und für uns nicht schwer zu handeln — da gibt es überhaupt keine Probleme, wenn einmal der Cheftrainer nicht da ist“, gibt Hafenscherr den USV-Spielern einen Kompliment für ihre Einstellung...

...die auch auf dem Platz belohnt wurde. Nach der 0:1-Niederlage zum Auftakt und der Verlängerung der Durststrecke, die seit dem Sieg über Stripfing am 11. März 2023 in der Regionalliga andauerte, gaben die Scheiblingkirchner jetzt die richtige Antwort. „Man hat in der Kabine gespürt, wie sehr sich die Spieler gefreut haben. Dem ganzen Verein ist ein Stein vom Herzen gefallen“, verrät Hafenscherr.

An diesem Tag sollten die Sterne günstig für den USV stehen: Denn ein strittiger Elfmeter wurde Langenrohr vorenthalten, Christoph Eisingers 1:0 in Durchgang eins ebnete den Weg, Melvin Reichardts 2:0 sollte die Vorentscheidung bedeuten. „Das war der Knackpunkt“, sah Hafenscherr eine souveräne Schlussphase mit Treffern von Milan Milovanovic und Heimkehrer Moritz Stangl. „Erfreulich, wieder für Scheiblingkirchen zu treffen und auch mit den Burschen den Sieg zu feiern“, so Stangl, der das letzte halbe Jahr zu 2. Landesliga-Verein Katzelsdorf ausgeliehen war. Wohin die Reise geht möchte Stangl noch nicht deklarieren: „Wir haben uns kein Ziel gesetzt, wo wir am Ende in der Tabelle landen wollen, wichtig ist, von Spiel zu Spiel zu schauen. Die Qualität ist da.“