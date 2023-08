Ein Goldtor bei Mehmedalis perfekten Einstand

Ein Schuss, zwei Mal Aluminium und dann ins Netz – für einen Augenblick stand die Zeit still, Eray Mehmedali hatte soeben den SC Wiener Neustadt in einer intensiven und engen Partie gegen Kottingbrunn in Führung gebracht. „Als ich gesehen habe, dass der Ball reingeht, habe ich die ganze Freude aus mir herausgeschrien“, schmunzelt Mehmedali. „Für uns war es extrem wichtig, dass wir gleich mit einem Sieg begonnen haben, die Euphorie war spürbar“, so der Youngster.

Mehmedali hat einen langen Leidensweg hinter sich, hat einen Kreuzbandriss weggesteckt. „Ich habe nach meiner Verletzung hart und viel trainiert, war jetzt wieder voll fit. Im Training und in den Vorbereitungsspielen habe ich gemerkt, dass ich stark in Form bin und dass die Chancen gut stehen, dass ich in den ersten Elf dabei bin“, meint Mehmedali.Große Ambitionen

mit dem WNSCNach dem Sieg zum Auftakt ist für Mehmedali die Marschrichtung schon längst vorgegeben: „Wir haben sicher die Qualität ganz vorne mitzuspielen, mein Ziel ist es, mit Wiener Neustadt Meister zu werden und in die Regionalliga aufzusteigen.“ Der variable Offensivspieler ist bezüglich Fußball „familiär vorbelastet“: Sein Cousin, der gebürtige Bad Fischau-Brunner Enes Tepecik, ist aktuell bei Rapid unter Vertrag, kam dort auf 37 Einsätze in der 2. Liga in der zweiten Mannschaft. „Enes ist natürlich jemand, der mich sehr pusht und auch ein Vorbild ist für mich. Dort, wo er schon gespielt hat, möchte ich auch hin“, verrät Mehmedali seine großen Ambitionen.

Gegen Waidhofen bestätigte er seine Leistung, steuerte zwei Assists bei — und erhielt vom Neustädter Publikum Standing Ovations bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss.