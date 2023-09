Emsiges Eichhörnchen

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein hatte sich Gino Linhart anders vorgestellt. Der Scheiblingkirchen Sommer-Neuzugang saß gegen Kottingbrunn in Zivil vor dem Kabineneingang — und die letzte Partie seiner Drei-Spiele-Sperre ab. „Eigentlich hatten wir Protest dagegen eingelegt, allerdings wurde mir mitgeteilt, dass der Verband mein Anliegen nicht rechtzeitig bearbeiten könne. Ich wurde auf nächste Woche vertröstet — da wäre es aber schon hinfällig“, so Linhart, für den die Drei-Spiele-Sperre deutlich zu hoch ausfiel. Ähnlich ging es Gloggnitz' Emre Han Özdemir, er bekam ebenfalls diese Sanktion aufgebrummt.

Sportlich gab's für Linhart und seine Scheiblingkirchner Kollegen aber immerhin einen verhaltenen Grund zur Freude: Trotz Chancenplus des Gegners behielt der USV einen Punkt im Pittental. „Wir sind froh, dass dieses Mal nicht alles so bestraft wurde, wie es noch eine Woche zuvor war. Unterm Strich war es aber ein Punkt, den wir uns erarbeitet haben“, so Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar, der zum ersten Mal in dieser Saison mit dem regionalen Sturmduo Christoph Eisigner/Moritz Stangl von Beginn weg auflaufen ließ.

Diese Woche geht's für die Scheiblingkirchner nach Haitzendorf, die zwar vier Plätze hinter Scheibling' in der Tabelle liegen, damit Vorletzter sind, aber nur einen Punkt weniger am Konto haben.