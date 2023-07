Feuertaufe für den neuen Wiener Neustädter Vorstand

Über die Civitas Nova zog bereits eine milde Abendbrise, als im VIP-Club des Wiener Neustädter Stadions bei der Mitgliederversammlung die Raumtemperatur anstieg...

...aber der Reihe nach: Die aktuellen Vorstände Rainer Spenger, Toni Reisner und Roland Arminger ließen die letzten Jahre Revue passieren, gaben einen Einblick in die Finanz-Gebahrungen und zogen eine sportliche Bilanz. Und in der Vereinsgeschichte sollte es schon rosiger ausgesehen haben: Reisner arbeitete den Regionalliga-Abstieg auf, nahm dabei – ohne seinen Namen zu Ende – die Belastungssteuerung von Ex-Trainer Sargon Duran in die Kritik. Lobende Worte gab es für den Vizemeistertitel der zweiten Mannschaft in der Gebietsliga sowie für den zweiten Platz von Erkut Tekinsoy in der dortigen Torschützenliste.

Armingers Finanz-Einblicke zeichneten ein differenziertes Bild: In der vereinseigenen Kapitalgesellschaft beträgt das Minus 19.500 Euro, im Verein ist ein Polster von 54.500 Euro vorhanden. Grund dafür ist vor allem das Darlehen von Hani Habib in Höhe von rund 700.000 Euro, das den SC vor der Überschuldung und den Ruin rettet und dank einer unbefristeten Rangrücktrittserklärung erst fällig gestellt werden kann, wenn der Verein Gewinn abwirft.

Fortuna-Stempel in Name, Logo, Vorstand

Für Schmunzeln sorgte auch der Umstand, dass von stimmberechtigten Mitgliedern Spenger, Hani und David Habib nur Spenger anwesend war und auch per Vollmacht Hani Habib vertrat. Dadurch wurden die Abstimmungen und Beschlüsse zu einer „One Man Show“. Wenig überraschend wurden dann auch die Neuerungen einstimmig beschlossen: So wurde der Vorstand auf acht Mitglieder mit der Option, vier zusätzliche Mitglieder aufzunehmen, erweitert.

Neben den aktuellen Vorstandsmitgliedern Hani Habib und Sohn David, Toni Reisner und Roland Arminger werden im Zuge der Kooperation mit der Fortuna Wiener Neustadt Philipp Brandecker, Marco Meitz, Bernhard Dorfmeister und Dominik Schneidhofer auf der WNSC-Kommandobrücke stehen.

Die Zusammenarbeit mit dem Futsal-Bundesligisten wird aber nicht nur durch einen Blick auf die Personalliste erkennbar: In Zukunft firmiert der Verein unter „1. Fortuna Wiener Neustädter SC“. Dazu kommt, dass auch das Logo einen neuen Anstrich bekommt: Aus dem Fortuna-Logo, das seine Wurzeln im „Bristol Rovers“-Emblem hat, kommt der von dort adaptierte Pirat ins SC-Logo.

Wichtige Änderung: Ab sofort sind die ordentlichen Mitglieder auch stimmberechtigt, der Vorstand wird nur noch auf zwei Jahre gewählt.

Dass dann der Seegang auf dem Wiener Neustädter Schiff noch rau wurde, war den Wortmeldungen der anwesenden Mitgliedern zu „verdanken“: Besonders die rechtliche Einordnung zwischen Darlehen und Sponsoring und deren potenzielle Rückforderbarkeit, der rund 700.000 Euro, die Hani Habib zur Verfügung stellte, ließ die Wogen hochgehen.

Weiters kam auch das Thema der seltenen Anwesenheit von Vater und Sohn Habib auf's Deck. Auch die Frage, warum der alte Vorstand 2019 trotz hoher Schulden einfach entlastet wurde, wurde noch einmal aufgerollt.