Für die Jungwölfe wird die Luft immer dünner

Das Auswärtsdoppel endete für die SKN Juniors nur mit einem Zähler. Die Situation in der Tabelle spitzt sich zu. Fraglich, ob die Jungwölfe mit ihren eigentlichen Ambitionen (=Profifußball) Abstiegskampf können. „Der Fokus liegt immer auf dem nächsten Match. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und mutig auftreten“, hat Trainer Philipp Steiner Vertrauen in sein Team und geht „step by step.“ Der nächste führt ihn zum Tabellenführer Ardagger (erst 13 Gegentore). „Ich freue mich auf die Aufgabe. Die musst du mal knacken. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir es schaffen.“

Abstiegskampf ist für Spratzern tägliches Brot. Nichts wurde es mit dem Testspiel bei der U18 der Austria. Wegen einer zu dünnen Personaldecke sagten die Favoritner einen Tag vorher ab. „Wenn wir es früher gewusst hätten, hätten wir gegen die Admira gespielt“, schilderte Coach Goran Zvijerac. Auch die U18 der Südstädter hatte zuvor Interesse bekundet.

Zvijerac will Showdown gegen Ex-Klub vermeiden

Am Samstag beginnt für Spratzern die zweite Hälfte der Aufholjagd-Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Waidhofen. Die Waldviertler kommen nach dem 2:1 gegen die SKN Juniors mit wichtigen Punkten im Kampf um den Klassenerhalt im Gepäck. „Wahnsinn, dass der SKN verliert. Für uns wäre es super gewesen, wenn sie einen Punkt gemacht oder gewonnen hätten“, so Zvijerac, der lieber Waidhofen als Kontrahent im Abstiegskampf gesehen hätte und sich ein eventuell noch richtungsweisendes direktes Duell gegen die Juniors im Saisonfinish ersparen will. „Das brauche ich nicht, das brauchen beide nicht.“

In der Tabelle rutschte Spratzern durch den Kilber Sieg wieder auf den letzten Platz ab. „Nicht das Leben“, ist es für Zvijerac nur eine Momentaufnahme. Sein Team hat nach fünf ungeschlagenen Spielen in Serie und elf geholten Punkten Selbstvertrauen. Und Waidhofen auswärts eine wahre Horrorbilanz: Zehn Spiele, zwei Punkte. Die zu Hause gesammelten Zähler machen die aber in der Tabelle wett. Zvijerac: „Ich glaube, dass sie durch sind. Sie können befreit aufspielen.“ Die Spielanlage des Gegners: „Sie machen hinten durch, das wird schwierig.“ Klar ist aber auch: „Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen.“