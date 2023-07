Für Scheibling' gab es am Schluss noch einen Neuen

Pünktlich zum Ende der Transferzeit hat Scheiblingkirchen noch einen neuen Spieler aus dem Ärmel gezaubert: Gino Linhart soll auf der linken Seite in unterschiedlichen Rollen Trainer Thomas Husar entsprechende Optionen bieten. „Wir waren in der Vergangenheit bereits mit ihm in Kontakt, damals ist der Transfer aber gescheitert. Es freut uns, dass er jetzt geklappt hat“, so Sportdirektor Manfred Sperhansl.

Linhart, der in der Südstadt in der Admira-Talenteschmiede ausgebildet wurde, kann mit 25 Jahren auf prominente Stationen zurückblicken: Neben der Admira hat er auch Austria Wien II, die SKN St. Pölten Juniors, Wiener Neustadt, Kottingbrunn, Langenrohr, Donaufeld und Parndorf im Spielerpass stehen. Der Linksfuß bringt somit einiges an Erfahrung mit — und Möglichkeiten, das Scheiblingkirchner Spiel zu bereichern. Sowohl in der Defensive als Verteidiger als auch in offensiven Zentrale als Kreativspieler hat Linhart seine Qualitäten. „Da gilt es in den nächsten Wochen herauszuarbeiten, wo und wir ihn am besten einsetzen“, so Husar.