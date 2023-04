Gelingt die Rache fürs Herbst-Debakel?

Werbung

Der Regen machte den Kickern am Wochenende einen Strich durch die Rechnung und so musste das Match der Mannersdorfer in Ortmann abgesagt werden.

Die Blicke sind nun aufs nächste Match gegen Haitzendorf gerichtet. Haitzendorf? Da war doch etwas im Herbst. Richtig: Mannersdorf bekam das erste Auswärtsdebakel in Form eines 0:7 serviert. „Schrecklich“, hätte Obmann Johannes Horvath dieses Erlebnis am liebsten schon aus den Gedanken gestrichen. Doch er weiß natürlich ganz genau, was damals schief lief. „Fünf Verteidiger plus Tormann sind ausgefallen. Wir hatten dadurch einen ganz schweren Stand.“

ASK hat noch eine Rechnung offen

Jetzt trifft Mannersdorf wieder auf die Haitzendorfer (Freitag, 19:30 Uhr). Die Voraussetzungen dafür sind besser: Die Abwehr ist bis auf Peter Sedivy komplett. Und natürlich spielt der ASK zuhause, was bisher stets eine andere Geschichte war. „Ich hoffe, dass wir das Selbstvertrauen mitnehmen“, würde Horvath gerne mit seiner Mannschaft einen Sieg wie gegen Kottingbrunn feiern. „Wir haben mit Haitzendorf eine Rechnung offen. Von der Einstellung her sollte es also passen.“

Am Dienstag (Anm.: nach Redaktionsschluss) absolvierten die Haitzendorfer das Meisterschaftsspiel gegen Spratzern, welches am Wochenende witterungsbedingt abgesagt werden musste. Womöglich sind die Mannersdorfer daher am Freitag frischer als der Gegner. „Ich hoffe es zumindest“, so Horvath.