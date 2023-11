Gloggnitz besteigt den Bezirks-Thron

14 Jahre ist es her, dass Scheiblingkirchen Meister in der Gebietsliga wurde. Seit diesem Zeitpunkt war nie ein anderer Verein aus dem Bezirk Neunkirchen höher platziert als die Truppe aus dem Pittental. Es folgten einsame Kreise in der 2. Landesliga Ost, in der 1. Landesliga und in der Regionalliga. Niemals wurde die Scheiblingkirchner Vormachtstellung in Zweifel gezogen. Bis zu dieser Saison. Denn gar nicht so heimlich und auch gar nicht so leise hatten auch die Gloggnitzer erfolgreiche Jahre hingelegt. Meister in der Gebietsliga, Meister in der 2. Landesliga — und in der Vorsaison lange Zeit im Titelrennen der 1. Landesliga.

Und während Scheiblingkirchen das erste Jahr nach dem Abstieg aus der Ostliga zur Konsolidierung braucht bzw. brauchen wird, ist Gloggnitz gerüstet für Großes. Nach Verlustpunkten fehlen zwar sieben Zähler auf die Spitze, dennoch ist noch längst nicht aller Tage Abend...Blitzstart als

Grundstein„Die Freude darüber die Nummer eins im Bezirk zu sein ist natürlich groß“, jubelt Gloggnitz-Trainer Levent Sengül über den prestigeträchtigen Derbysieg im Pittentalstadion. Dass ausgerechnet Daniel Pichler nach nicht einmal zwei gespielten Minuten mit einem herrlichen Lupfer die Führung besorgte gibt dem Gloggnitzer Erfolg eine ganz besondere Note. Denn Pichler wechselte erst im Sommer von Scheiblingkirchen zu den Blau-Weißen, sprach im Vorfeld von seinem „persönlichen Spiel des Jahres“ und verzichtete aus Respekt vor den Scheiblingkirchnern und seiner Zeit dort auf einen ausgelassen Jubel.

Am Ende bewiesen die Gloggnitzer, dass in ihnen auch eine kampfkräftige Truppe steckt. „Wir wussten, wie Scheiblingkirchen spielen wird und haben gut dagegengehalten“, lobte Sengül die Einsatzbereitschaft seiner Truppe.