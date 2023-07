Gloggnitz legte nach

Mit Daniel Pichler, Josef Pross und Manuel Schwarz zündete Gloggnitz rund um Sektionsleiter Alexander Niklas früh die Transferbomben. Die „frischesten“ Neuzugänge im Alpenstadion gehören aber der Variabilität und der Kadertiefe: Aus Mürzzuschlag kommt Jan Gruber, der in der Vorsaison mit seien Treffern einen Löwenanteil am Meistertitel in der Unterliga Nord A hatte. Von Union Mauer II kommt Pascal Kaiser für das Mittelfeld und auf der Tormannposition soll sich Botond Fönyedi einfinden. „Ein sehr starkes Programm, Alexander Niklas und der Vorstand haben ganze arbeit geleistet“, so Neo-Trainer Thomas Markytan.