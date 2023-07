Gloggnitzer Özbek steigt wieder ein

Seine Verletzung war einer der negativen „Highlights“ im bisherigen Gloggnitzer Kalenderjahr: Ömer Özbek zog sich beim Krumbacher Dreikönigsturnier einen Riss seiner Außenbänder und des Syndesmoseband zu. Damit war für ihn schon im Jänner Die Saison zu Ende. Gemeinsam mit Mathias Gruber war Özbek der große Abwesende – in den SVG-Stammtischen ist die Meinung herrschend, dass mit dem Duo in der abgelaufenen Saison sogar der Titel geholt worden wäre. Auch Ex-Trainer Thomas Leonhardsberger zeigte sich in seiner Analyse dieser Theorie durchaus zugänglich.

Vergossene Milch, alles Schnee von gestern. Der Trainingsstart in der Krammer Arena kennzeichnet aber einen Meilenstein in der Comeback-Story von Ömer Özbek. Er nimmt wieder am Mannschaftstraining teil. „Allerdings noch ohne Zweikämpfe“, wie der Edeltechniker betont. Erst in zwei Wochen soll dieser letzte Schritt erfolgen. „Aktuell habe ich keine Schmerzen, ich fühle mich gut. Wir werden sehen, wie es im Training läuft.“

Bis zur Meisterschaft in rund vier Wochen soll Özbek wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen und Neo-Trainer Thomas Markytan die Qual der Wahl in der Offensive noch quälender machen.