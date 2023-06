„Habemus“ Trainer: Wöhrer neuer Coach in Wiener Neustadt

Wenig Themen brachten die Gerüchteküche der letzten Wochen so zum Kochen wie die Trainerfrage beim SC Wiener Neustadt. Thomas Leonhardsberger, Thomas Husar, Daniel Kohn – viele Namen wurden gehandelt. Jetzt steht fest: Jochen Wöhrer ist der neue Trainer des SC Wiener Neustadt. „Jochen Wöhrer war immer Teil unseres Plans, wir haben in den letzten Tagen viel durchdiskutiert. Er war von Anfang an immer einer unserer Wunschkandidaten“, so Fortunas Marco Meitz, der bei der Trainerfrage stark involviert war, bis zur Vorstellung des neuen Sportdirektors auch beim Zusammenbasteln des Kaders mittendrin, statt nur dabei ist. Wöhrer und Meitz blicken auf eine lange gemeinsame Vergangenheit zurück, zusammen wurden sie Meister mit dem SC Ortmann in der 2. Landesliga Ost. Meitz als offensiver Kreativspieler, Wöhrer als emotionaler Leader und Abräumer in der Defensive. „Das wird gut funktionieren, Jochen und ich harmonieren“, so Meitz.

Voller Fokus auf Fußball

Für Jochen Wöhrer ist der Cheftrainer-Posten beim SC Wiener Neustadt die insgesamt dritte Station. Nach Breitenau und Traiskirchen (Interimstrainer Ostliga, fixer Trainer in der 1b) ist die ERGO Arena seine dritte Bestellung. „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung. Das Projekt ist super, ich bin extrem motiviert, hier mit Spielern aus der Region den Verein auf neue Beine zu stellen“, so Wöhrer.

Die Aufgabe als Futsal-Trainer bei der Fortuna, den er für das Saisonfinale in der abgelaufenen Saison inne hatte, wird er abgeben. „Ich lege meinen vollen Fokus auf Fußball, Futsal werde ich nicht mehr trainieren – sonst schlittere ich ja noch ins Burnout“, so Wöhrer.

In den nächsten Tagen soll das Trainerteam rund um Wöhrer präsentiert werden. Die Gespräche mit Tormanntrainer Thomas Malzahn und potenziellen Co-Trainern laufen auf Hochtouren.