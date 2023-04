Hart erkämpfter Sieg

Werbung

Was für ein Kraftakt, was für eine Erleichterung: Mannersdorf hat es geschafft und den fünften Saisonsieg eingefahren. Das 1:0 gegen Kottingbrunn würde zwar in Sachen Spiel und Glanz keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Und das Spielglück für drei Partien wurde wohl in diesen 90 Minuten komplett aufgebracht. Aber trotzdem: Der Einsatz und der Kampfeswillen der Mannersdorfer war beeindruckend. „Das haben sie sich verdient“, freute sich Obmann Johannes Horvath, der die Moral seiner Schützlinge lobte. „Sie haben wirklich sehr gut gekämpft. Bis zum Schluss.“ Damit wanderten drei Punkte aufs Konto des abstiegsgefährdeten Klubs. Und das war in Anbetracht des Sieges von Schlusslicht Spratzern gegen Ortmann (1:0) doppelt wichtig.

Systemumstellung brachte den Erfolg

Ein Mitgrund für den Sieg könnte das neue Spielsystem gewesen sein. „Er hat die Aufstellung durchgewürfelt“, grinste Horvath in Richtung Cheftrainer Peter Slosarek. Milan Csicsvari zum Beispiel war nicht mehr in der vordersten Sturmreihe zu finden, sondern spielte zentral neben Marco Fuchs. Vorne begann Fatih Demir, der zuletzt noch als Innenverteidiger auflief. „Das hat alles sehr gut funktioniert“, war Horvath von den Umstellungen angetan.

Jetzt hoffen die Mannersdorfer, dass sie den Schwung ins nächste Match mitnehmen können. Ortmann steht auf dem Programm. „Wenn wir da einen Punkt holen, wäre das ideal“, schaut Horvath mit einem Auge schon auf das Sechs-Punkte-Duell mit Haitzendorf in der Woche drauf. „Die könnten wir dann sogar in der Tabelle überholen.“