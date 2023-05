Höhenluft an der Weggabelung

„Kottingbrunn war bis jetzt der beste Gegner, den wir in diesem Frühjahr hatten. Das Gesamtpaket aus der hohen Qualität der Spieler plus der klare Plan ihres Trainers machen sie so stark“, kam Ortmann-Trainer Christoph Stifter nach der Partie am Freitagabend gar nicht aus dem Schwärmen. Und tatsächlich: Der Auftritt im Süd-Derby im Piestingtaler im Nachbarbezirk Wiener Neustadt war auch ganz nach dem Geschmack von Trainer Zeljko Ristic, der sich über einen Doppelpack von Alexander Guttmann und die dazugehörenden drei Punkte sehr freute: „Aber wir hätten schon früher das 2:0 machen müssen, dann ist die Partie entspannter.“Unverhofft

kommt oftDurch die Entwicklungen der letzten Wochen ist Kottingbrunner unverhofft doch noch einmal im Titelkampf. „Wir schauen von Spiel zu Spiel — und dieses Spiel ist jetzt Ardagger“, schmunzelt Ristic im Wissen, was auf dem Spiel steht. Mit einem Sieg wären die Kottingbrunner voll im Geschäft, mit einer Niederlage ist der Meistertraum endgültig zerplatzt. Mit diesen drei Punkten würde Kotting' sich ganz nah an die Tabellenspitze schieben, Zwettl hat aktuell mit einer Partie mehr in den Beinen vier Punkte mehr am Konto.

Ein Blick auf die Historie des Duells sollte den Kottingbrunnern Mut machen. Mit 16 Siegen in den vergangenen 29 Partien spricht die Statistik klar für Kottingbrunn, allerdings gab's den letzten vollen Erfolg im August 2019 (1:0).