Im Spitzenfeld positioniert

In einer richtungsweisenden Partie in der Gloggnitzer Krammer-Arena behielten die Hausherren die Nerven, halten dank einem 1:0 gegen St. Peter/Au ihre Stellung im vorderen Drittel. Der Gegner hingegen verlor in der Tabelle Boden. „Ein verdienter Sieg“, fand Trainer Levent Sengül, der zum ersten Mal als Chefcoach einen Heimerfolg bejubeln durfte.

Bei dem er sein „goldenes Händchen“ bewiese, mit Jan Gruber den Goldtorschützen kurz vor seinem entscheidenden Treffer zum 1:0 von der Bank brachte. „Jan trainiert super, leider können immer nur elf Spieler anfangen. Er gibt immer Gas und bereitet dadurch uns bei der Aufstellung die Qual der Wahl“, so Sengül.

Der Neo-Trainer muss gleich sein taktisches Fingerspitzengefühl auspacken: Denn er bietet mit Patrick Handler und Josef Pross zwei Stürmer auf, in einem 4-2-3-1-System, das eigentlich nur einen „echten“ Stürmer vorsieht. Heißt: Patrick Handler „muss“ als Zehner neue Aufgaben übernehmen. „Und das macht er richtig gut, obwohl das nicht seine gelernte Position ist“, so Sengül.

Im Lazarett gibt es auch langsam, aber sicher wieder weniger Gloggnitzer „Patienten“: Raphael Pirollo saß gegen St. Peter schon wieder auf der Bank, ist also quasi wieder voll da. Lukas Grill sollte seinen grippalen Infekt auskuriert haben und während auch Viktor Okolo bald wieder zurückkommen könnte, wird Mathias Gruber noch länger ausfallen.