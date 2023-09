In Scheiblingkirchen spukt es

Ein Sieg aus fünf Partien, dazu noch ein Unentschieden. Das steht auf der Habenseite des USV Scheiblingkirchen in der Saisonstartbilanz. Drei Mal ging die Truppe von Thomas Husar als Verlierer vom Platz, beim Derby gegen Ortmann sogar auch noch verdient. Mit dem 1:4 auswärts im Piestingtal, der ersten Pleite gegen den SC Ortmann in der jüngeren Vereinsgeschichte, haben mit Kilb und Waidhofen/Thaya nur zwei Mannschaften weniger Punkte am Konto. „Deswegen ist es auch an der Zeit, den Abstiegskampf auszurufen“, legt Trainer Thomas Husar den Finger in die Wunde. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga, dem Kaderumbruch und dem Trainerwechsel befindet sich Scheiblingkirchen in der Findungsphase, viele Spieler hatten in der vergangenen Saison wenig bis kaum Spielpraxis. Ein Umstand, der sich aktuell stark auswirkt, auf dem Platz widerspiegelt. „Dennoch ist die Qualität vorhanden, dass wir bis zum Winter genug Punkte machen. Wenn wir die eklatanten Eigenfehler abstellen können“, analysiert Husar. Sein Bedauern über die aktuelle sportliche Aktion geht vor allem in Richtung der Zuschauer.

„Für unsere Fans tut es mir am meisten leid. Sie unterstützen die Mannschaft, sind immer da – und wir schaffen es nicht, uns mit Erfolgen dafür zu bedanken.“ Am Samstag kommt es im Pittentalstadion zum Kellerderby gegen Waidhofen – bei einem Erfolg hält Scheibling' den Kontakt zum Tabellenmittelfeld, bei ungünstigem Wind baumelt die rote Laterne beim USV.