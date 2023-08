Kottingbrunn-Coach Ristic will von Solo nichts wissen

Geht es nach den Vereinsvertretern in der 1. Landesliga, steht fest, wer in der kommenden Saison das Rennen macht: Der ASK Kottingbrunn. Mit einer überwältigenden Mehrheit sehen die Trainer und Funktionäre vom Waldviertel bis ins Industrieviertel die Truppe von Trainer Zeljko Ristic ganz vorne. Der will aber von einem Sololauf seiner Mannschaft nichts wissen und zeigt vor allem den dünnen Kader als mögliche Problemzone auf. „Wenn bei uns alle fit wären und immer zur Verfügung stehen würden, dann würden wir auch diese Favoritenrolle annehmen. Fakt ist, dass wir mit einigen Ausfällen zu kämpfen haben und das natürlich ins Gewicht fallen kann“, so Ristic.

Wie etwa auf der Tormannposition, wo bei Redaktionsschluss noch offen war, ob Fatih Bayram zu Beginn die Zwei-Spiele-Sperre absitzen muss oder nicht.