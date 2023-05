Kottingbrunn in der Pole Position

Voller Stolz gratulierte Papa Ristic seinem Sohn zum 3:0-Erfolg gegen Ardagger. „Ein sehr starker Auftritt“, freute sich der Senior über den Auftritt der Kottingbrunner Mannschaft unter dem Kommando seines Sohnes. Und die Freude ist berechtigt — denn durch das 3:0 am Mittwoch im Spitzenspiel gegen Ardagger plus dem 1:0 über Haitzendorf am Samstag hat Kottingbrunn im Titelrennen ordentlich vorgelegt und geht in die letzten drei Partien aus der „Pole Position“.

„Wir schauen wirklich weiterhin von Spiel zu Spiel“, will sich Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic nicht nervös machen lassen. Genau das war auch die Mentalität, die Kottingbrunn hierhin gebracht hat — denn vor rund zwei Monaten hatte sich der ASK eigentlich aus dem Titelrennen verabschiedet, drei Niederlagen gegen die letzten Drei in der Tabelle waren eigentlich zu viel...Vorne hui,

hinten huiDoch die Kottingbrunner legen aktuell eine Top-Serie hin, konnten aus den vergangenen sechs Partien das absolute Punkte-Maximum holen — satte 18 „Körner“. Was dazu kommt: in allen sechs Partien musste Kottingbrunn-Tormann Fatih Bayram kein einziges Mal hinter sich greifen, die Defensive hielt dicht. Nur Zwettl und Ardagger bekamen in der ganzen Saison weniger Gegentreffer. Ausgerechnet jene beiden Teams, auf die sich das Fernduell um den Titel zuspitzen wird, denn Gloggnitz dürfte nach der 0:2-Pleite gegen die SKN St. Pölten Juniors am Samstagnachmittag endgültig keine Rolle spielen.

Für Kottingbrunn geht's am Freitag nach Schrems, danach kommt Retz, bevor im Saisonfinale Waidhofen/Thaya wartet. „Heute Abend genießen wir noch die Momentaufnahme, ab Sonntag gilt dann schon ein voller Fokus auf die nächsten Gegner. Ich möchte ein Lob für Markus Rühmkorf aussprechen, er macht als spielender Co-Trainer einen Super-Job.“