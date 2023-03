Langenrohr ist bereit für den Startschuss

Bereits am Freitag fällt für Langenrohr der Startschuss in die Frühjahrssaison in der 1. Landesliga mit dem Heimspiel gegen Mannersdorf. Mit den kommenden Gästen hat die Baumühlner-Truppe nach der 2:0-Auswärtsniederlage im August noch eine Rechnung offen und unterschätzen wird man die auf dem 13. Platz liegenden Mannersdorfer ohnehin nicht. „Sie haben sich im Winter verstärkt und zuletzt bei den Tests sehr gut gespielt,“ weiß Anton Resch, sportlicher Leiter des SVL, der sich mit der Vorbereitung zufrieden zeigt, zu berichten.

Coach Baumühlner hatte nur stellenweise etwas an der Leistung seiner Mannschaft im letzten Test gegen Mistelbach (2. Landesliga Ost) auszusetzen: „Wir sind stellenweise zu ungeduldig geworden und haben dadurch Chancen zugelassen. Ansonsten war das schon ein guter Test, bevor es losgeht. Mistelbach hat so gespielt, wie wir Mannersdorf erwarten. Viel auf Konter gesetzt und war deshalb sicher ein ausgezeichneter Testgegner. Man merkt, dass das Team sich schon auf die erste Runde freut.“

Sorgenkind: Kevin Aue ist angeschlagen

Größter Wermutstropfen einer sonst nicht schlechten Vorbereitung ist sicherlich die Verletzung von Werner Würzler, der dem SVL die ganze Rückrunde lang mit einem Kreuzbandriss abgehen wird. Zuletzt hat sich aber ein weiteres Sorgenkind hinzugesellt: Kevin Aue ist seit dem Test gegen Rabenstein angeschlagen und musste die letzten beiden Partien auslassen. Ob er bis zum Wochenende wieder ganz fit wird, ist noch unklar.

Wenn die Langenrohrer in der ersten Runde gegen potenziell tief stehende Mannersdorfer auf den Offensivfaktor Kevin Aue verzichten müssten, wäre das eine bittere Pille gleich zu Beginn. Die Verletzungssorgen werden für den Coach allgemein einer der entscheidenden Faktoren sein: „Das wird für uns ganz wichtig. Wenn der Kader fit bleibt, dann haben wir sicher alle Möglichkeiten, um uns zu verbessern. Wenn der Verletzungsteufel wieder so zuschlägt, wie in den letzten Jahren, dann wird es schwieriger.“ Nach dem Spiel gegen Mannersdorf wäre Langenrohr eigentlich spielfrei, testet aber gegen Sierndorf um in eine Rhythmus zu kommen.