Leere Betten im Wiener Neustädter Lazarett

Der Test gegen die Hartberg Amateure in Winzendorf sorgte für ein positives Zwischenfazit bei SC Wiener Neustadt-Trainer Jochen Wöhrer: „Die Intensität war sehr hoch, fast wie in der Meisterschaft – und wir haben gezeigt, dass wir dieses Tempo auch gehen können.“ Am Endergebnis von 1:2 hatte Wöhrer grundsätzlich nur die Fehlerketten bei den Gegentreffern auszusetzen und die fehlende Konsequenz im gegnerischen Drittel. „Aber ansonsten war es ein guter Test gegen einen starken Gegner“, so Wöhrer.

Zur Generalprobe empfangen die Wiener Neustädter am Freitag (19 Uhr) die Admira Panthers aus der 2. Landesliga in der ERGO-Arena. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Wiener Neustadt-Coach Gerhard Fellner, der die neue KM II der Südstädter coacht. „Nach aktuellem Stand können wir erstmalig aus dem Vollen schöpfen“, freut sich Wöhrer.

Das bedeutet: Marco Meitz, Philipp Reinisch, Thomas Weber, Tomislav Dramac und Bernhard Janeczek stehen zur Verfügung. „Was es für uns als Trainer richtig schwer macht – aber es können bekanntlich nur elf spielen“, beginnt bei Wöhrer schon das Kopfzerbrechen.