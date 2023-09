Leere Hände, heißes Gemüt

1.500 Zuschauer wollten das blau-weiße Süd-Derby zwischen Wiener Neustadt und Gloggnitz sehen – und bekamen eine Partie mit hohem Unterhaltungswert geboten. Zwei Treffer, eine Blitz-Rote und jede Menge Emotionen. Und: Das Ende der Wiener Neustädter Serie. Nach vier Siegen am Stück steht der SC Fortuna zum ersten Mal in dieser Saison mit leeren Händen da. Auch, wenn die Niederlage am selben Abend schmerzt, war Trainer Jochen Wöhrer über Bodenhaftung und Relativierung bemüht: „Wir sind nach fünf Runden auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze, haben zwölf Punkte geholt – das hätte uns vor zwei Monaten in dieser Form keiner zugetraut. Man darf nicht vergessen, wo wir hergekommen sind.“ Was Wöhrer aber ärgert, war die Systematik, mit der Sax in der Partie begrüßt wurde: „Wir wussten schon im Vorfeld, dass es der Gegner auf ihn abgesehen hat. Er darf aber nicht so reagieren, das steht außer Frage. Dennoch muss der Schiedsrichter die drei Fouls an ihm pfeifen, dann eskaliert die Situation nicht.“

Sax fällt zumindest gegen Langenrohr aus, bei „Tätlichkeit“ ist es aber ständige Rechtsprechung, den Rotsünder zumindest zwei Partien aufzubürden. „Das schmerzt ihn und uns natürlich besonders“, so Wöhrer.