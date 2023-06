Letztes Spiel für Ortmann: Emotionen Kitsch bei Meitz-Abschied

„Es gibt kein' Stern, der so leuchtet, wie das Flutlicht über'm Ascheplatz“ — zum Song „Kein Stern“ von AnnenMayKantereit präsentierte Christoph Stifter vor der Partie gegen Schrems die Highlights von Marco Meitz. Zuvor hatten auch die weiteren Ortmanner, die den Verein verlassen werden, ihren Moment: Benjamin Nebel, Dominik Schneidhofer, Philipp Eichberger, Manuel Lagler, Luka Jokanovic. Für Meitz war es nach fast 20 Jahren im Piestingtal hochemotional. „Danach habe ich auch noch ein paar Worte zur Mannschaft gesagt und da sind dann die Tränen geflossen“, verrät Meitz.

Freistoß-Tor war extrem kitschig

Zum krönenden Abschluss verabschiedete sich Meitz noch einmal mit einem klassischen magischen Meitz-Moment: Der Freistoß zum 1:0 ebnete den Weg zum Sieg. „Extrem kitschig, als ich mir den Ball aufgelegt habe, wusste ich, dass er reingehen wird“, so Meitz.

In Erinnerung wird dem zukünftigen Wiener Neustadt-Spieler vor allem die zwei Meistertitel, der Durchmarsch von der Gebietsliga in die 1. Landesliga bleiben. „Aber auch mein erster Einsatz, als ich mit 15 Jahren unter Mario Graf mein Debüt gefeiert habe“, schwelgt Meitz in Erinnerung. Sein Heimatverein wird immer einen Platz in seinem Herzen haben: „Ich gehe absolut im Guten, auch wenn mein neuer Verein (Wiener Neustädter SC, Anm.) und Ortmann natürlich eine gewisse Rivalität gemeinsam leben.“