Loris Pirollo mit erneuter schwerer Verletzung out

Das 1:1 gegen Spratzern bedeutete für Gloggnitz das endgültige Aus im Titelkampf, durch diesen Ausrutscher sind alle Meisterträume endgültig dahin. Das war aber nicht das, was für traurige Blicke und betrübte Mienen in der Krammer-Arena sorgte. „Das Ergebnis war völlig zweitrangig, darüber hat nach dem Schlusspfiff niemand gesprochen“, bestätigt Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger. Denn für Loris Pirollo endete die Partie bereits in der ersten Hälfte bei einem Richtungswechsel ohne Fremdeinwirkung. Gleich war klar: Hier hat sich der Spieler schwer verletzt, mit der Rettung ging es ins Spital, eine MR-Untersuchung am Dienstag (nach Redaktionsschluss) soll Gewissheit bringen. Verdacht auf Kreuzbandriss.

Nächster Rückschlag nach Meniskus-OP

„Ich muss ehrlich sagen, diese Verletzung geht mir sehr nahe. Es tut mir so unglaublich leid für diesen Burschen, der sich erst vor Kurzem von seiner Meniskus-OP erholt hat und sich super zurück gekämpft hat“, so Sektionsleiter Alexander Niklas, der sportlich und menschlich in höchsten Tönen von Pirollo spricht. „Ich habe ihm noch vor der Partie gesagt, dass das heute sein Spiel wird. Ich hätte es ihm vergönnt, er hätte es sich verdient.“ Niklas hatte ihm vor der Partie auch prophezeit, er würde das 1:0 schießen — es war dann nur stimmig, dass nach der Verletzung und dem Schockmoment Pirollos Bruder Raphael die Gloggnitzer Führung besorgte.

Für Loris war es das letzte Spiel als Gloggnitzer — er hat sich wenige Tage vor der Partie zu einem Wechsel zurück zu Breitenau entschieden.