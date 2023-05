Mannersdorf: Noch vier Final-Spiele

Der Blick auf die Tabelle lässt die Mannersdorfer erschaudern. Denn in der spielfreien Runde ist das Schlusslicht Spratzern nach dem 1:0-Sieg über Waidhofen am ASK vorbeigezogen. „Nicht überraschend“, sieht Mannersdorf-Coach Peter Slosarek mit Blick auf die Rückrundentabelle, dass Spratzern die sechststärkste Mannschaft des Frühjahrs ist.

In der Tabelle sind die Grün-Weißen nun Vorletzter, allerdings punktegleich mit dem neuen Schlusslicht Kilb. Die Torbilanz ist ein weiterer Gruselfaktor: Neun Tore geschossen, 58 kassiert. Beide Werte sind traurige Ligaspitze. „Natürlich ist das alles andere als erfreulich“, möchte Slosarek die Ist-Situation nicht schönreden. Er bleibt aber positiv: „Wir haben es trotzdem noch in der eigenen Hand. Wir können den Klassenerhalt schaffen.“

Mannersdorf hat noch vier direkte Duelle

Was dabei seine Zuversicht nährt, sind die noch ausständigen Sechs-Punkte-Spiele. Mannersdorf trifft nämlich in den letzten sechs Runden viermal auf die direkte Konkurrenz. Alle Tabellennachbarn stehen damit noch auf der Agenda. „Zwei Siege sollten reichen“, reimt sich Slosarek schon ein positives Szenario im Kopf zusammen. Gleichzeitig misst er aber dem nächsten Duell große Bedeutung bei: „Ideal wäre natürlich, wenn wir gleich damit loslegen würden.“ Der ASK muss auswärts in Waidhofen ran. Die Kicker sollten sowohl körperlich als auch mental ausgeruht ins Match gehen können. „Die Pause hat uns gut getan“, kam Slosarek und Co. die spielfreie Runde nach dem 0:8-Debakel in Schrems mehr als Recht. Das Hauptproblem für diese Pleite sollte beseitigt sein, denn Mannersdorf kann bis auf Peter Sedivy aus dem Vollen schöpfen. „Es sollten alle wieder dabei sein. Das wird das Wichtigste sein. Wir brauchen jetzt den kompletten Kader“, weiß der Mannersdorfer Cheftrainer.

Was vielleicht ein gutes Omen sein könnte: In der Hinrunde holten die Mannersdorfer in den letzten sechs Runden sieben Punkte. Nach einem 0:0 gegen Waidhofen durfte noch gegen Kilb und Spratzern die volle Punktezahl mitgenommen werden. Einzig im direkten Duell mit den St. Pölten Juniors sah der ASK alt aus und verlor mit 1:3. Gegen die favorisierten Teams aus Ardagger und Gloggnitz setzte es zwei Niederlagen.