Nägel mit Köpfen bei Wiener Neustadt

Die Schals der Fortuna und des SC Wiener Neustadt, der Vertrag mit getrockneter Tinte, dahinter ein grinsender Kicker, mitten im VIP-Klub aus der ERGO Arena – die Bilder, die von der Social Media-Abteilung unter die Leute gebracht werden sind allesamt sehr ähnlich, einziger Unterschied: der Spieler, der damit präsentiert wird. In der Vorwoche schaltete die designierte Vereinsführung einen Gang nach oben und präsentierte fast im Tagesrhythmus Neuzugänge für die kommende Saison. Den Anfang machte mit Matthias Binder ein Heimkehrer – nach einem Jahr in Kottingbrunn und einer Halbsaison bei Bad Sauerbrunn „zangelt“ der gebürtige Bad Fischauer jetzt wieder für den WNSC. Einen Bad Sauerbrunner Mitspieler wird er auch in Wiener Neustadt wieder sehen: Philipp Reinisch, FH-Student, soll auf der Außenbahn für Betrieb sorgen. Ihm wird das Potenzial eines Leistungsträgers attestiert.

Weiter ging es mit Eray Mehmedali – kein Neuzugang im klassischen Sinne, ist er ja seit Sommer 2019 Teil der SC-Familie. Nach einem Kreuzbandriss will der Youngster voll angreifen: „Ich habe mich wieder zurückgekämpft, bin jetzt bereit für die Landesliga.“

Tvrdy wird hochgezogen

Bereit für die Landesliga ist auch ein Publikumsliebling der regionalen Fans: Christopher Tvrdy wird vereinsintern den Schritt von der Gebietsliga-Truppe, den „Juniors“ zu der Einser-Mannschaft machen. Der 32-Jährige war einst unter Peter Stöger Profi beim SC, es folgten Stationen bei Sollenau, Neudörfl, Ebreichsdorf und Bad Fischau.

Alles klar ist auch mit einem Mann, den die Ortmann-Connection in der Vereinsleitung nur zu gut kennt: Luka Jokanovic kommt vom Liga-Konkurrent. „Wir wollten einen spielstarken Sechser, einen Linksfuß, das deckt er beides ab. Charakterlich passt er super zu uns“, ist sich Marco Meitz sicher.

Das nächste Puzzleteil kommt vom Wiener Sport-Club: Nenad Vasiljevic soll als Innenverteidiger den Laden dicht machen. Neben Einsätzen in der Regionalliga lief Vasiljevic auch für das serbische U19-Nationalteam auf.

Partien für die heimatliche Bundesauswahl hat auch der aktuelleste SC-Neuzugang in den Beinen: Thomas Weber – mit 48 Bundesliga-Einsätzen für die Admira präsentiert der WNSC einen echten Kracher-Transfer für die Außenverteidigerposition in der Landesliga.