Neo-Coach begrüßt drei weitere Zugänge

Nach einer Saison mit Christian Maurer setzt die SG Rohrbach jetzt auf Robert Popovits. „Er hat von ganz unten bis zur Stadtliga alles gesehen, Ex-Profis und ganz junge Spieler trainiert. Er ist als Trainer ein echter Arbeiter“, sagt Hannes Loidolt. Der sportliche Leiter freut sich, dass er mit Robert Popovits einen bekannten Fachmann nach Rohrbach lotsen konnte. „Er ist menschlich und fachlich sehr kompetent. Er kann gut mit jungen Spielern und weiß genau, was man aus ihnen herausholen kann“, erzählt Loidolt weiter. Der 46-jährige UEFA-A-Lizenz-Trainer war zuletzt für fünf Jahre bei der Sportunion Mauer in Wien aktiv, wo auch Ex-Rohrbach-Stürmer Andre Necina unter seinen Fittichen hatte. Vergangene Saison verpasste Popovits mit Mauer um einen Punkt hinter dem FavAC den Aufstieg in die Regionalliga.

Kraft wird Co-Trainer, Strauß macht die Analyse

Dass Popovits bei den Wienern aufhört, hat nichts mit Rohrbach zu tun, betont Loidolt. „Das war schon im Vorhinein klar, deswegen haben wir ja auch Kontakt mit ihm aufgenommen. Er wohnt in Perchtoldsdorf und fährt gut 40 Minuten zu uns. Das passt also auch ganz gut.“

Sektionsleiter David Kraft wird Popovits in der neuen Saison als Co-Trainer zur Seite stehen und dafür das Tormanntraining zurückschrauben. Weiters stößt auch Clemens Strauß neu zum Trainerteam. Er soll in bei der Spielanalyse unterstützen. „Er war im LAZ und beim SKN St. Pölten Jugendtrainer und macht gerade eine Videoanalyse-Ausbildung“, erzählt Loidolt. Sein Ziel ist es, Rohrbach langfristig fit für die 1. Landesliga zu machen. „In Zukunft wollen wir weniger aus dem Wiener Spielerpool, als aus dem St. Pöltner fischen. Da haben wir mit Haitzendorf, Kilb und Spratzern zwar etwas mehr Konkurrenz, aber wir wollen uns hier als erste Anlaufstelle positionieren“, sagt der sportliche Leiter.

Drei weitere Neuzugänge stehen für Rohrbach bereit

Apropos Neuzugänge: Vergangene Woche konnte man mit Mehmet Olgun, Mario Gronister (beide Spratzern) und Dino Rusovic (Scheiblingkirchen) gleich drei Neuzugänge fixieren. Loidolt: „Mehmet hat mit der Regionalliga spekuliert, was sich aber zerschlagen hat. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Mit Mario habe ich in der Jugend gespielt und er kennt auch unsere Spieler. Er ist variabel einsetzbar. Mit seinem Speed ist er auf dem Flügel eine Option. Mit Dino sind wir schon lange in Kontakt. Er ist ein Linksfuß und hat sich für uns entschieden, weil ihm unser Projekt anspricht“, sagt der sportliche Leiter.

Nach Jahren des Wechsels soll nun wieder mehr Beständigkeit Einzug in Rohrbach halten. „Die meisten unserer Spieler sind zwischen 20 und 25 Jahren, also im besten Alter und sind bestens ausgebildet. Für mich hat oberste Priorität, dass das Team zusammenbleibt und zusammenwächst.“