Nestler und Schuh in Hochform sind halbe Miete

Im Normalfall ist ein 4:0-Sieg Ausdruck großer Überlegenheit einer Mannschaft. In Kilb war das am vergangenen Freitag anders. Die Gäste aus Haitzendorf lieferten in einem hochklassigen Duell auf Augenhöhe ein Lehrbeispiel in Sachen Umschaltspiel und Effizienz ab – und konnten einmal mehr auf die Dienste von Stefan Nestler und Florian Schuh zählen.

Nach dem Abgang von Daniel Randak sind die 27-Jährigen noch mehr das Um und Auf im Offensivspiel der Kamptaler. Beide erzielten in Kilb einen Doppelpack. Eigentlich unglaublich: Nestler führt mit zehn Treffern als Mittelfeldspieler sogar die Torschützenliste der 1. Landesliga an. Schuh, der über den rechten Flügel kommt, hälft bei sieben Toren. Das Haitzendorfer Dreamteam ist dadurch auch das torgefährlichste Duo der Liga. „Alleine ein Nestler in Top-Form ist für uns fast die halbe Miete, um ein Spiel erfolgreich bestreiten zu können“, weiß Haitzendorfs Sportlicher Leiter Alfred Traht, der nach dem ersten Sieg im Frühjahr nun wieder etwas beruhigter schlafen kann. Der Abstand auf Kilb, das den ersten Abstiegsplatz besetzt, beträgt nun komfortable sechs Punkte.

Gegen Gloggnitz gilt es nicht nur, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Schuh und Nestler bekommen Druck vom zweitgefährlichsten Duo der Liga. Patrick Handler und Lukas Grill bringen es zusammen auf 16 Tore. „Ich hoffe, dass wir das Selbstvertrauen mitnehmen können und den nächsten Dreier einfahren“, sagt Traht.