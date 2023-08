Ortmann in luftigen Höhen

Hoch hinaus ging's für den SC Ortmann beim Teambuilding am vergangenen Wochenende: Nach der Partie am Samstagvormittag gegen Pitten und dem gemeinsamen Mittagessen ging's hinauf auf den Schneeberg. „Damit haben wir im Vorjahr gute Erfahrungen gemacht und es war auch dieses Mal ein gelungenes Teambuilding“, so Trainer Christoph Stifter. Neben dem Herausarbeiten von persönlichen und mannschaftlichen Zielen, kam auch Spaß und Spiel nicht zu kurz. „Und am nächsten Tag haben dann auch auch alle den Weg wieder herunter gefunden“, so Stifter scherzhaft über dein Heimweg.