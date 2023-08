Ortmanner Brüderpaar: Früher im Garten, jetzt in der Landesliga

David und Philipp Reisenauer, Matthäus und Johannes Panzenböck, Niklas und Philipp Graf, Sebastian und Christopher Klauser – die jüngere Ortmanner Vereinsgeschichte ist voll von Brüderpaaren aus der Region, die gemeinsam für die Piestingtaler aufliefen.

Seit diesem Wochenende ist diese Liste um einen Familiennamen länger: Denn in der 16. Minute wurde Lukas Toifl eingewechselt, gesellte sich damit zu „Bruderherz“ Valentin in die Viererkette. „Ein besonderes Gefühl, mit seinem Bruder auf dem Platz zu stehen. Wir verstehen und vertrauen uns blind. Die Verbindung zwischen zwei Brüdern ist noch einmal etwas anderes als zu anderen Mitspielern“, erklärt Valentin, der Jüngere der beiden. Durch seine Leistungen hat er den Sprung vom „Satellitenklub“ Oed/ Waldegg und der 2. Klasse Steinfeld nach Ortmann geschafft, wo er auch seine ersten Fußballschuhe zerriss.

Keine Rücksicht auf Fensterscheiben und Blumentöpfe

Zwischendurch kickte er im Nachwuchs für den Wiener Neustädter SC, wo ich sein Bruder Lukas bis zur Gebietsliga-Mannschaft auflief. „Es freut mich besonders, dass wir jetzt gemeinsam spielen – hier in Ortmann in der 1. Landesliga, gemeinsam mit meinem Bruder: Das ist sicher eine Konstellation für die Zukunft“, so Valentin Toifl. Die Partie gegen Langenrohr ist ein schöner Meilenstein in der Toifl'schen Familiengeschichte, die vor rund 15 Jahren seinen Anfang im beschaulichen Reichental hatte. „Von klein auf haben wir gemeinsam mit unserem Papa im Garten gespielt, der Ball war immer dabei. Auf Fensterscheiben und Blumentöpfe wurde nur wenig Rücksicht genommen“, lacht Valentin Toifl.

Für Chefcoach Christoph Stifter kommt der Einsatz der Toifl-Brüder nicht von irgendwo – sondern ist konsequent der Vereinsphilosophie, die einen regionalen, jungen Kurs vorgibt: „Schön, wenn man als Trainer und als Verein auch das halten kann, was man sich vornimmt.“