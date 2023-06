Pichler entscheidet sich für Gloggnitz

Bleibt er, geht er – und wenn ja zu zweiterem, wohin? Daniel Pichler war einer der Haupt-Menüpunkte in der regionalen Gerüchteküche. In Scheiblingkirchen aufgrund seiner Rolle als Aushilfs-Außenbahnspieler unzufrieden, wurde er schnell mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. So wurde der Mittelfeldmann unter anderem mit seinem Ex-Verein Hirschwang und dem SC Wiener Neustadt in Verbindung gebracht. Denn in Wiener Neustadt ziehen jetzt unter anderem die Herrschaften von Futsal-Bundesligist Fortuna die Fäden, wo Pichler bekanntlich seit Jahren in der Halle mitkickt. Geworden ist es aber dann ein anderer Verein. „Meine Reise geht nach Gloggnitz“, verrät Pichler auf NÖN-Nachfrage. Er ist nach Stefan Vollnhofer (Hirschwang) und Christopher Hatzl (Weikersdorf) der aktuell dritte Scheiblingkirchner, der das Pittentalstadion verlässt. Der Grund für den Wechsel? „Ich würde gerne auf der Sechser-Position spielen, habe das auch im Winter kommuniziert – ich habe mir einen offenen und fairen Kampf ums Leiberl gewünscht. Ich bin aber immer nur auf der Seite im Mittelfeld zum Einsatz gekommen und in der Regionalliga sind deine Gegenspieler da immer Windhunde gewesen“, berichtet Pichler, warum er sich im Zentrum am wohlsten fühlt. Karriereende? Definitiv

beim SVSF Pottschach!Dass er in Gloggnitz mit Raphael Pirollo, Stefan Ofner und Lukas Grill auf drei absolute Top-Leute im Liga-Vergleich auf der Zentrums-Position trifft, ist ihm bewusst. „Ein Konkurrenzkampf ist ja etwas gutes, der bessere soll spielen“, so Pichler, der ebenfalls als Standardschütze das Gloggnitzer Spiel bereichern kann. Die Ziele mit Gloggnitz sind schwer abzustecken: „Natürlich will man – wenn man oben dabei war – auch im nächsten Jahr vorne mitspielen. Die Liga ist aber extrem ausgeglichen, da ist viel Qualität dabei. Wir werden sehen, was möglich ist.“ Die Entscheidung für die SVG und gegen Hirschwang war auch der Liga-Stärke bedingt: „Ich bin in einem Alter, in dem ich noch so hoch wie möglich spielen möchte, hinunter kann ich dann immer noch gehen.“ Und wenn es dann zum Karriereende hingeht, ist auch klar, wohin der Weg führt: „Am Schluss spiele ich fix wieder für Pottschach.“ Die Verbundenheit zum Ex-Verein ist nie abgerissen, in der Vorwoche trainierte er beim SVSF mit.