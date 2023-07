Ristic' Handschrift für den großen Wurf

Trainer Zeljko Ristic hat eine klare Vorstellung. Wie er spielen will und mit welchen Spielern er das erreichen will. Diese Transferzeit bekam die Truppe des ASK Kottingbrunn einen neuen Anstrich, der Kader wurde einer Ganzkörper-Korrektur unterzogen, jeder Mannschaftsteil wurde adaptiert. Logisch, dass die Beobachter der Szene die Ristic-Elf deswegen auch ganz vorne auf dem Zettel hat - schließlich läuft jetzt viel Qualität in der „Gruab'n“ auf, die auch eine Etage höher noch immer sehr anständig wäre.

Das Team muss sich finden

Entscheidend wird sein, dass sich die neuen Kottingbrunner „Puzzleteile“ schnell zu einem Gesamtbild zusammenfügen und auf das Kommando ihres „Generals“ hören. Dann führt der Meistertitel in der 1. Landesliga nämlich über das Anton Bosch-Stadion.

Interessant zu beobachten wird sein, wie Ristic bei Verletzungen und Sperren aus der Kaderbreite versuchen wird, die Ausfälle zu kompensieren – hier hat Kottingbrunn vielleicht noch in der Wintertransferzeit Handlungsbedarf, hier braucht es vielleicht noch ein paar Leute mehr, um eine lange Saison zu überstehen.