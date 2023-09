Rohrbach bestätigt aufsteigende Form

Robert Popovits spürte nach dem Schlusspfiff am Freitagabend weniger Erleichterung als Genugtuung, dass es im fünften Anlauf endlich mit dem ersten Sieg klappte. „Wäre ich erleichtert, würde das ja bedeuten, dass ich vorher angespannt war. Für mich war aber klar, dass wir uns sehr bald selbst belohnen werden“, sagt der Rohrbacher Coach.

Besonders die erste Halbzeit gegen Waidhofen ließ ihn mit der Zunge schnalzen. Nach einer weiten Flanke von Tobias Liebhaber, die Patrik Chrenko auf Eric Schnürer verlängerte, der den Ball im langen Eck versenkte, gingen die Hausherren in der zwölften Minute hochverdient in Führung. „Drei bis vier weitere Tore hätten wir noch machen können, zwei bis drei machen müssen. Dann wäre das für uns ein ruhiger Abend geworden“, ist sich Popovits sicher.

Applaus spendete Robert Popovits seinen Rohrbachern: Der "Siegesbann" ist gebrochen Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Nach dem Seitenwechsel war es abermals Liebhaber, der das 2:0 vorbereitet hatte. Der 18-Jährige dribbelte sich an drei Mann vorbei in den Strafraum und servierte Kai Schafhauser den Ball, der im Grätschen ebensoschön vollstreckte.

Rohrbacher Lazarett lichtet sich langsam

„Leider hatten wir in der zweiten Halbzeit trotzdem etwas die Kontrolle verloren. Waidhofen war durch Standards immer gefährlich“, erinnert sich Popovits. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste war es aber nicht die Eicher-Elf, die einen ruhenden Ball im Tor versenkte, sondern Rohrbach. Mehmet Olgun traf nach einem Eckball per Kopf zur Entscheidung. „Damit war der 'Kas' gegessen. Über 90 Minuten war unser Sieg hochverdient“, resümiert der Coach und zeigt sich vor allem über die spielerische Entwicklung seiner Mannschaft erfreut. „Für uns war von Anfang an wichtig, dass wir defensiv stabil sind und eine gute Ordnung haben. In den letzten beiden Spielen konnten wir nun auch endlich spielerische Akzente setzen.“

Ein Plus an Spielstärke erhofft sich Popovits auch mit der Rückkehr seiner verletzten Akteure. „Wobei das noch eine Herausforderung werden wird, dass wir diese Spieler nicht überbelasten. Wir werden sie Stück für Stück einbauen, damit sie für die Mannschaft auch einen Mehrwert ausspielen können.“

Rusovic kann wieder trainieren

Bei David Sauer, Mario Gronister und Florian Heindl ist aktuell ein Comeback aber ohnehin nicht absehbar. Bei Dino Rusovic ging es zuletzt aber doch schneller als erwartet. Der Neuzugang, der sich in der Vorbereitung sein Syndesmoseband gerissen hatte, steigt wieder ins Training ein. Popovits: „Wir werden ihn nicht ins kalte Wasser werfen.“ Gegen Waidhofen bereits auf der Bank konnten Leonhard Koman und Edin Bijeljinac Platz nehmen. Das Lazarett lichtet sich somit langsam ...