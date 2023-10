Rohrbach etabliert sich als Favoritenschreck

Die Stadionuhr hatte bereits die 90. Minute überschritten. Nach einem Foul nahe der Rohrbacher Strafraumgrenze legte sich Manuel Zillinger den Ball zurecht. Spät aber doch wollte der Tabellenführer seiner Favoritenrolle gerecht werden. Doch der Ball blockte von der Rohrbacher Mauer ab und kam zu Stefan Kranabetter. Der Torhüter schaltete schnell und warf Eric Schnürer den Ball in den Lauf. Mario Gronister sprintete mit, bekam auch den Ball und sorgte in der Nachspielzeit für den viel umjubelten Siegestreffer. Ob der Bilderbuchkonter selbst, oder der folgenden Salto Gronisters sehenswerter war, darüber teilten sich die Meinungen auf der Rohrbacher Zuschauertribüne. Robert Popovits war eher vom Tor selbst angetan. „Der Konter war ein Wahnsinn. Es ist wirklich schön, dass die Jungs sehen, was sie drauf haben“, lobt der Trainer und streicht die Willenskraft seiner El hervor. „Der Konter war nur erfolgreich, weil so viele Spieler den Sprint mitgegangen sind.“

Chrenko erleidet Cut

Dass Gronister zu diesem Zeitpunkt überhaupt in der Partie war, war einem Unglück geschuldet. Denn der Ex-Rabensteiner Patrik Chrenko musste nach einem Eckball in der 56. Minute mit einem tiefen Cut auf der Stirn blutend vom Feld. „Die Wunde war acht Zentimeter lang und zwei Zentimeter tief. Er wurde im Spital sofort genäht“, erzählt Popovits.

Gronister gefällt in neuer Rolle

Es war die Idee von Co-Trainer Clemens Strauß, Gronister in die Abwehrkette einzuwechseln. „Das hat für mich zunächst unkonventionell geklungen, aber er kennt die Spieler teilweise ja schon länger als ich“, sagt der Trainer und bezeichnet das Experiment nicht nur aufgrund des Treffers als erfolgreich. „Mario hatte tolle Offensivaktionen. Schon zuvor hat ihr Torhüter einen Schuss von ihm aus dem Kreuzeck gefischt“, erinnert sich der Trainer.

Für seine Elf war dies nun schon der dritte volle Erfolg in Serie. In den letzten neun Partien mussten die Gölsentaler das Feld lediglich gegen Korneuburg als Verlierer vom Platz gehen. „Und dort haben wir erst in der Nachspielzeit das Tor bekommen“, sagt Popovits.

Auch wenn im Herbst noch drei Runden auf dem Programm stehen, die Winterpause dürfte von der ruhigeren Sorte werden. „Kadermäßig wird nicht viel passieren. Vielleicht kann noch jemand einen ehemaligen Kollegen für uns begeistern, ansonsten sind wir eh gut aufgestellt“, sagt der Trainer und denkt dabei vor allem an jene Spieler, die aufgrund der Rückkehrer in die zweite Reihe rücken mussten. „Schaffhauser und Daxböck zum Beispiel, haben wochenlang unserer Fahnen hochgehalten und werden auch in Zukunft nicht vergessen werden“, verspricht der Trainer.