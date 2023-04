Rohrbach müht sich im Testspiel

Werbung

„Die Natur freut sich, und auch wir waren über den Regen nicht ganz unglücklich“, sagt Christian Maurer über die Absage der Partie gegen Zwettl. Der Grund: Marco Moser musste am Dienstag das Training nach einem Schlag auf den Oberschenkel abbrechen. Und auch Lukas Kellner wäre nicht zur Verfügung gestanden. Der Defensive musste mit Schmerzen im Knie zum MRT. „Wir haben Schlimmes befürchtet, aber die Bänder sind in Ordnung“, sagt der Trainer der Spielgemeinschaft erleichtert.

Der Probegalopp als „Gemeinheit“

Um nicht aus dem Rhythmus zu kommen, schoben die Gölsentaler am Samstag kurzfristig ein Testspiel auf Kunstrasen in Ober-Grafendorf gegen Hofstetten ein. Die Pielachtaler legten stark los und gingen mit einer 3:0-Führung in die Halbzeitpause. „Wir haben mit einem erweiterten Kader gespielt, aber jene Elf, die auf den Platz stand, hatte locker die nötige Qualität“, ärgert sich Maurer und spricht gar von einer Gemeinheit. „Die wenigsten Spieler haben sich aufgedrängt. Wenn uns Grossmann in der ersten Halbzeit nicht nur ein, sondern drei Tore macht, dürfen wir uns auch nicht beklagen.“

Nach der Pause riss sich Rohrbach dann doch noch zusammen und glich zumindest auf 3:3 aus, Patrik Chrenko (2) und Patrik Bachtrögler sorgten für die Tore. „Ich kann verstehen, dass man in einem Testspiel nicht mit 100 Prozent in die Zweikämpfe geht, aber über unsere spielerische Qualität hätten wir schon mehr Druck aufbauen müssen“, resümiert Maurer