Rohrbacher einigen sich mit Wunschspieler

Der Auftamen ist groß bei der Spielgemeinschaft. „Er war auf meiner Wunschliste schon lange ganz oben. Jetzt ist es uns endlich gelungen“, freut sich Hannes Loidolt über die Verpflichtung von David Sauer von den SKN Juniors. Rohrbachs sportlicher Leiter ist von den Qualitäten des St. Pöltner Kapitäns überzeugt. „Er ist ein genialer zentraler Mittelfeldspieler und gehört zu den intelligentesten Spielern im Bezirk. Er ist einer, der den letzten Pass machen kann“, ist Loidolt überzeugt.

Warum sich Sauer für Rohrbach entschieden hat? „Da kann ich auch nur mutmaßen, zumal er ja auch mit der Regionalliga spekuliert hat. Ich denke, das Persönliche hat den Ausschlag gegeben. Er hat früher mit Eric Schnürer und Florian Heindl gemeinsam gespielt. Die Mannschaft hat also recht viele Neue, indirekt kennt man sich dann aber doch“, sagt Loidolt. Sein, Ziel, den Kader regionaler zu gestalten, ist er somit einen Schritt näher gekommen.

Trainersuche gestaltet sich knifflig

Noch ist das Transferprogramm der Gölsentaler aber nicht abgeschlossen. Auf der Wunschliste steht noch ein Linksfuß für das Mittelfeld. „Da hatten wir bisher einzig Hatem Mercan im Kader, aber der hat aber fast nie gespielt“, sagt der sportliche Leiter. Stress bei der Suche verspürt er aber keinen. „Es sind noch einige gute Fußballer unterwegs. Wir wollen das nicht schnell, schnell machen, sondern das muss schon gut zusammenpassen.“

Noch nichts Neues gibt es in Sachen Trainer. Der Verein ist nach dem Abschied von Christian Mauer weiter auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. „Wir sind hier noch am Gespräche führen, aber es ist nicht so einfach, eine passende Person zu finden“, sagt Loidolt. Er strebt nach einigen Kurzzeittrainern eine langfristige Lösung an. „Das Fachwissen, die Philosophie und das Menschliche müssen passen. Die meisten Spieler von uns sind zwischen 20 und 24 Jahren und somit im besten Alter, noch etwas zu entwickeln. Meine oberste Prämisse ist der Zusammenhalt und die kontinuierliche Arbeit.“