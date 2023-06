Rohrbacher Flaute im Saisonfinish

Zwei Spiele, ein Punkt, kein Torerfolg – die letzten beiden Heimspiele in dieser Saison waren für die Rohrbacher Fans kein Fußballfest. „Die Luft ist leider etwas draußen“, hadert Christian Maurer. Gegen Kilb musste sich seine Elf vergangenen Mittwoch verdient mit 0:2 geschlagen geben, die Partie am Freitag gegen Waidhofen ging mit einem torlosen Remis unspektakulär zu Ende. Und auch am Mittwoch beim Meister Ardagger (0:3) klappte offensiv wenig.

Klassischer Neuner fällt

Die Probleme der Gölsentaler sind altbekannt. „Wir tun uns gegen tiefstehende Gegner extrem schwer, gefährlich zu werden. Uns geht ein klassischer Mittelstürmer ab“, sagt der Trainer. Edin Bijeljinac konnte im Frühjahr bisher nur fünf Mal auflaufen, aber nie über die volle Distanz. Maurer: „Überhaupt haben wir ungewöhnlich viele Ausfälle. Jene Spieler, die das ausbaden müssen, sind jetzt auch müde und ausgelaugt.“Der Wille allein war gegen Kilb und Waidhofen zu wenigDie Niederlage gegen Kilb bezeichnet Maurer als verdient. „Wir haben sang- und klanglos verloren.“ Zwei Konter reichten den Gästen, die sich aktuell im Aufwind befinden und den Klassenerhalt souverän fixiert haben. „Wir hätten stundenlang weiterspielen können und hätten wohl kein Tor erzielt“, glaubt der Rohrbacher Trainer.

Gegen den Tabellenzwölften aus Waidhofen sah die Personalsituation noch schlechter aus. Marcel Varsanyi und Lukas Keller fielen zusätzlich aus. „Auch bei Waidhofen haben wichtige Spieler gefehlt. Das war Not gegen Elend“, sagt Maurer. Seine Elf hatte über 90 Minuten das Kommando, aber insgesamt nur drei gute Torchancen. Fast wäre auch diese Partie komplett in die Hose gegangen, denn Waidhofen hatte drei noch bessere Chancen im Konter. „Da hat richtig der Hut gebrannt“, erzählt der Trainer und fragt sich: „Gegen wen soll man sonst gewinnen, wenn nicht gegen Waidhofen?“ Die Frage beantwortet er sich selbst: „Wir müssen einfach akzeptieren, dass momentan nicht mehr drinnen ist.“ Zumindest wenn es um die Einstellung seiner Mannschaft geht, hat der Coach nichts vorzuwerfen. „Der Wille ist absolut erkennbar. Das stimmt mich insgesamt auch positiv für die Zukunft“, sagt Maurer trotz des schlechten Ergebnisses optimistisch.

Im Bezug auf mögliche Sommertransfers gibt er sich noch zugeknöpft. „Nach dem letzten Spiel wird sicher bald Klarheit herrschen. Aktuell ist aber noch nichts fix, weswegen es unseriös wäre, jetzt schon Transfers zu verkünden.“

Fix ist jedenfalls, dass sich einiges tun wird. Hannes Loidolt kündigte vergangene Woche Veränderungen an. „Wir wollen fitter und regionaler werden“, sagt der sportliche Leiter. Ein alter Bekannter soll ins Gölsental zurückkehren.