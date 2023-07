Rohrbacher im „Reich der Riesen“

Viele neue Namen musste sich Robert Popovits am Montag merken. Denn beim Rohrbacher Trainingsauftakt zeichnete sich eines ab: Der Kader ist enorm breit aufgestellt, der Konkurrenzkampf in Gölsental wird's in sich haben. „Insgesamt 40 Spieler für die beiden Teams haben wir zur Verfügung“, blickt Sportchef Hannes Loidolt zufrieden auf die Transferaktivitäten. Die in Rohrbach praktisch abgeschlossen sind. Einzig ein Perspektivspieler trainiert diese Woche, will sich für einen Platz im Aufgebot empfehlen. Die Spielgemeinschaft hat auf die von der Verletzungsseuche geprägte Frühjahrssaison reagiert — und die Gunst der Stunde genützt.

„Wir wollten den Kader bewusst regionaler gestalten, das hat eine Eigendynamik bekommen“, schildert Loidolt. Nur mehr drei Kicker pendeln aus Wien ins Gölsental, der Großteil kommt aus der Region St. Pölten, kennt sich von früher und will jetzt gemeinsam in Rohrbach Gas geben. Die regionalligaerprobten „Local Heroes“ wie Eric Schnürer, David Sauer und Florian Heindl sollen der Truppe über Jahre hinweg ein Gesicht geben.

Konstanz hat Vorrang

„Die Zeiten, wo's in jeder Übertrittszeit einen Umbruch gegeben hat, sind vorbei“, legt sich Loidolt fest. „Wir denken langfristig, wollen Kontinuität reinbringen.“ Der sportliche Leiter stellt sich trotz der Verstärkungen auf eine beinharte Saison. Ob die Absteiger Scheiblingkirchen – immerhin vor einem Jahr überlegener Landesligameister – oder Wr. Neustadt (Ex-Bundesligist), ob die Rookies aus den 2. Landesligen: „Diese Liga wird utopisch gut, ist um einiges stärker als im Vorjahr“, ist sich Loidolt sicher. Der Rohrbacher nennt Klubs wie den SC Wr. Neustadt, Kottingbrunn und Korneuburg: „Wenn ich die Namen ihrer Neuzugänge lese, muss ich sagen: Da können wir nicht mit, da wollen wir nicht mit.“ Die Rolle des David im „Reich der Riesen“ traut Loidolt der SG-Truppe aber allemal zu. Für die erste Saison peilt der Bezirksprimus einen einstelligen Platz an: „Und wenn die Truppe zusammenbleibt, ist sehr viel möglich. Die Jungs sind ja alle im besten Fußballeralt.“

Ein 26-jähriger Senior

Der Spratzerner Mario Gronister ist mit seinen 26 Jahren schon der „Senior“ unter den Neuerwerbungen. Die Mehrzahl der Neo-Rohrbacher zählt 22 Lenze oder noch weniger. „Als Mannschaft sind wir noch besser aufgestellt als im Frühjahr. Auch da hatten wir ein gutes Team. Warum's trotzdem nicht wie erhofft gelaufen ist, haben wir analysiert.“ Auch schon mit dem neuen Trainer. Robert Popovits bringt den Blick von außen mit, hat beim Wiener Vizemeister Union Mauer gezeigt, wie man ein Team formt.

Neo-Trainer hat Qual der Wahl

„Unser erstes Treffen hat schon vier Stunden gedauert. Fachlich liegen wir auf einer Wellenlänge“, streut Loidolt dem 46-Jährigen verbal Rosen. Fünf Vorbereitungsspiele wird Popovits nützen können, um seine Wunschformation zu finden. Die Qual der Wahl hat der neue Trainer jedenfalls schon. Auch abseits des Rasens will sich Rohrbach besser aufstellen, ein Duo kümmert sich jetzt um den Auftritt auf Social Media.