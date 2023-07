Rohrbacher lüften Trainergeheimnis

Frischen Wind und neue Perspektiven soll Robert Popovits bei der SG Rohrbach/St. Veit einbringen. „Er hat von ganz unten bis zur Stadtliga alles gesehen, Ex-Profis und ganz junge Spieler trainiert. Er ist als Trainer ein echter Arbeiter“, sagt Hannes Loidolt. Der sportliche Leiter des USC Rohrbach freut sich, dass er mit Robert Popovits einen bekannten Fachmann nach Rohrbach lotsen konnte. „Er ist menschlich und fachlich sehr kompetent. Er kann gut mit jungen Spielern und weiß genau, was man aus ihnen herausholen kann“, erzählt Loidolt weiter.

Mit Mauer zur Vizekrone

Der 46-jährige UEFA-A-Lizenz-Trainer war zuletzt für fünf Jahre bei der Sportunion Mauer in Wien aktiv, wo auch Ex-Rohrbach-Stürmer Andre Necina unter seinen Fittichen hatte. Vergangene Saison verpasste Popovits mit Mauer um einen Punkt hinter dem FavAC den Aufstieg in die Regionalliga. Dass Popovits bei den Wienern aufhört, hat nichts mit Rohrbach zu tun, betont Loidolt. „Das war schon im Vorhinein klar, deswegen haben wir ja auch Kontakt mit ihm aufgenommen. Er wohnt in Perchtoldsdorf und fährt gut 40 Minuten zu uns. Das passt also auch ganz gut.“