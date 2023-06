Rohrbachs Transferkarussell rotiert

Nicht nur auf der Rohrbacher Trainerbank stehen Veränderungen an, nachdem Christian Maurer seinen Abstieg verkündet hat, auch der Kader ist um Umbruch. Mit Dominik Akrap, Hatem Mercan, Marcel Varsanyi, Petr Sklenar und Patrik Bachtrögler werden gleich fünf Spieler den Verein im Sommer verlassen.

Akrap kickt in Dornbach

Akrap wird in der neuen Saison eine Klasse höher beim Wiener Sportclub spielen. „Er hat bei uns eine grandiose Saison gespielt. Ich habe ihm zum Wechsel geraten. Wenn der Sportclub anklopft, sagt man nicht nein“, zeigt der sportliche Leiter Verständnis und versichert, dass Rohrbachs Türen für ihn immer offen stehen.

Abgang zum Lokalrivalen

Dasselbe gilt auch für Varsanyi, der in die Gebietsliga zu Hainfeld wechselt. „Er war sich nicht sicher, ob er immer drei Mal zum Training kommen kann. Wenn er in Zukunft doch wieder mehr Zeit hat, ist er jederzeit willkommen“, sagt Loidolt. Auch mit Sklenar hätte er gerne für die neue Saison geplant. „Er möchte aber zurück nach Tschechien. Er vermisst seine Familie.“

Heindl kommt aus der Regionalliga retour

Mit Florian Heindl, Eric Schnürer, Christoph Weyermayr und Marcel Ladan stehen die ersten vier Neuzugänge bereits in den Startlöchern. Bei Heindl weiß man, was man bekommt. Der Innenverteidiger kehrt nach zwei Jahren aus Leobendorf (Regionalliga Ost) zurück ins Gölsental. „Er hatte viele Angebote, hat sich aber für uns entschieden“, freut sich Loidolt.

Endlich sagte Schnürer „Ja“

An Schnürer - bekanntlich mit Wurzeln in St. Veit - und Ladan war man in Rohrbach schon länger dran. „Endlich hat es mit Eric und uns geklappt, das wurde auch mal Zeit“, freut sich Loidolt auf den Außenverteidiger aus Krems, der den Abschied von Varsanyi vergessen machen soll. Ladan stößt aus der Gebietsliga nach Rohrbach. Der Hainfelder kickte zuletzt bei den Amateuren aus Amstetten und soll seine Offensiv-Qualitäten nun zwei Klassen höher unter Beweis stellen. Loidolt: „Die Umstellung wird für ihn sicher keine Leichte sein, aber ich denke, dass er die nötige Qualität hat, um sich bei uns durchzusetzen.“

Neue Chance für das einstige Supertalent

Ein weiterer Spieler für die Offensive ist Christoph Weyermayr (22). Der bei Rapid und der AKA St. Pölten ausgebildete Stürmer kickte zuletzt beim SV Langenrohr. In der vergangenen Saison konnte er dort neun Tore erzielen, der ersten Garnitur gehörte er aber nicht an. „Er war in Langenrohr nicht ganz glücklich. Seine Qualitäten sind aber unbestritten. Er war in jedem Nachwuchs-Nationalteam dabei. Er soll bei uns zu alter Stärke finden“, sagt Loidolt.