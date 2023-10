Michael Steiner. Nur ein gelernter Verteidiger stand am Freitagabend in der Scheiblingkirchner Startelf. Neben ihm in der Dreierkette die beiden umfunktionierten Mittelfeldspieler Gino Linhart und Aleksandr Kuhan. Steiner, der letzte Mohikaner — denn seit der Vorwoche ist auch klar, dass zumindest der Herbst und ein Teil des Frühjahrs, wenn nicht sogar ein großer Teil der Rückrunde für Danijel Vukasinovic gelaufen sind. Kreuzband- und Meniskusriss die Diagnose, das Ergebnis eines unglücklichen Zusammenpralls mit Tormann Florian Kaltenböck eine Woche zuvor, in Wiener Neustadt.

„Extrem bitter, tut mir furchtbar leid für Vuko“, so Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar über seinen leidgeprüften Defensivspieler — denn der 27-Jährige verpasste die komplette 2022/23-Saison ebenfalls mit einem Kreuzbandriss. Zum jüngsten Ausfall kommt in Scheiblingkirchens Hintermannschaft, dass zwei weitere eingeplante Verteidiger kurz vor der Saison bekannt gaben, eine Karrierepause einzulegen — Nico Kraus (20) und Paul Wustinger (21).