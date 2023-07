Scheiblingkirchen schlägt doppelt zu

Seit mehreren Wochen wird spekuliert, jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern: Milan Milovanovic wechselt vom SC Zwettl zum USV Scheiblingkirchen. Der großgewachsene Stürmer soll im Pittental für die nötigen Treffer sorgen. Dass er weiß, wo die „Kiste“ steht, hat er in jüngster Vergangenheit in der Wiener Stadtliga bewiesen. In der Meistersaison des SR Donaufeld 2021/22 steuerte der Knipser 13 Treffer bei. Auch in der Regionalliga begann er im Herbst stark, traf sechsmal in den ersten vier Partien – ehe bei ihm eine Torflaute einsetze, die die restliche Hinrunde anhielt. Im Winter wechselte er nach Zwettl, wo er ebenfalls stark begann, an der wechselhaften Rückrunde der Braustädter aber nichts ändern konnte. „Es freut uns, dass dieser Transfer über die Bühne gegangen ist“, so Sportdirektor Manfred Sperhansl. Totalumbau in

der OffensiveDass die Scheiblingkirchner „externe“ Qualität an Bord holen mussten, war nach den Entwicklungen in den vergangenen Wochen klar: Mit Christopher Hatzl (Weikersdorf) und Matthias Lindner (Katzelsdorf) verließen zwei von drei Stamm-Stürmern den Verein, Christian Ressler wird zumindest die erste Phase der Hinrunde versäumen. Dazu kam auch noch, dass die Youngsters Timo Etlinger (SC Wiener Neustadt) und Tobias Meier (Draßburg) ihr Glück woanders suchten. Bereits länger fix ist die Rückkehr von Moritz Stangl, der im Frühjahr Spielpraxis in der 2. Landesliga bei Katzelsdorf sammelte.

Das Scheiblingkirchner Transferprogramm ist mit Stangl und Milovanovic aber noch nicht abgeschlossen – Montagabend meldete Sportdirektor Manfred Sperhansl bei einem weiteren namhaften Neuzugang Vollzug: Aleksandr Kugan wechselt ins Pittental, seine Freigabe von Ex-Klub Mauerwerk war die letzte Hürde am Weg zum perfekten Deal. Mit Kugan kommt ein guter Verteidiger aus der Regionalliga — seine Vita liest sich sehr ordentlich, blickt der Verteidiger auf Einsätze in der weißrussischen Jugend-Nationalmannschaft zurück, sowie auf über hundert Partien in Weißrusslands höchsten beiden Spielklasse.

Die verloren gegangene Kaderbreite sollen in Scheiblingkirchen die Burschen aus der KM II abfedern. Dass es funktionieren kann stellte Maximilian Ofenböck im Frühjahr unter Beweis, er machte bei seinen Einsätze in der Regionalliga eine gute Figur.