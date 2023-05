Schreck der Titelanwärter

Nach dem 0:4-Auswärtserfolg gegen Gloggnitz hat der SV Langenrohr jetzt seine Spiele gegen alle vier Titelaspiranten gespielt. Neun Punkte und vier ausgezeichnete Leistungen, lautet die starke Bilanz der Baumühlner-Truppe aus den Spielen gegen Zwettl, Ardagger/Viehdorf, Kottingbrunn und Gloggnitz.

Nur im Heimspiel gegen Kottingbrunn setzte es eine 0:1-Heimniederlage, doch auch da bekamen die Fans eine starke Leistung der Hausherren und insgesamt ein hochqualitatives Spiel zu sehen. „Gegen Gegner, die selber auch spielen wollen und sich nicht einmauern, tun wir uns wesentlich einfacher. Wir steigern uns auch von Woche zu Woche, werden immer sicherer und die Mannschaft ist jetzt schon sehr gut zu einer Einheit zusammengewachsen“, hat Coach August Baumühlner eine Erklärung für die starken jüngsten Leistungen parat.

Doppelt im Einsatz

Ausruhen kann man sich auf diesen Erfolgen natürlich nicht, denn jetzt steht eine intensive Woche auf dem Programm. Bereits am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen Schrems weiter und am Sonntag gastiert dann die SG Ortmann/Oed-Waldegg in Langenrohr. Zwei Teams die hinter Langenrohr im Mittelfeld liegen. Wenn der SVL an die jüngsten Leistungen anschließt, haben beide Spiele das Zeug zu einem Leckerbissen und mit sechs Punkten hätte Langenrohr sich endgültig als Leader der Verfolgergruppe auf dem fünften Platz der Tabelle einzementiert.