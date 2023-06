Schwarz wechselt zu Gloggnitz

Mit Loris Pirollo und Robin Maydl stehen zwei Abgänge fest, auch bei Fatlum Laiq stehen die Zeichen auf Abschied. Logisch, dass Sektionsleiter Alexander Niklas bereits alle Hände voll zu tun hat, um für die kommende Saison einen Kader zusammenzustellen. An den Pichler-Gerüchten sei nichts dran. „Solange ein Spieler aus Scheibling' dort nicht offiziell verabschiedet wird, werden wir auf niemanden dort zu gehen“, so Niklas. Einen Neuzugang hat Gloggnitz bereits fest in der Tasche: Aus Eggendorf kommt Torjäger Manuel Schwarz. Der Stürmer ist von August bis Jahresende in den USA studieren, ab Jänner ist er fix in Österreich. „Er wird den ganzen Sommer bei der Mannschaft sein und dann im Winter voll einsteigen“, so Niklas, der sich in der Vergangenheit schon mehrmals um den wendigen Torjäger bemüht hat.