Sengül mahnt mehr Auge für das Detail ein

Es hätte ein entspannter Nachmittag für Levent Sengül werden können. Josef Pross zog bereits nach wenigen Sekunden mit Schrems-Knipser Milan Jurdik gleich, sein siebenter Saisontreffer bedeutete, dass die Gloggnitzer gegen die SKN St. Pölten Juniors mit 1:0 in Führung gingen — und: Niemand hat in der Liga öfter getroffen als der Torjäger von der Hohen Wand! Aus dem entspannten Nachmittag wurde aber dennoch nichts: „Eigentlich wollte ich mich gemütlich auf die Trainerbank setzen und mir das Spiel in Ruhe ansehen. Aber wir haben leider viel zu viele Fehler gemacht und dadurch den Gegner stark gemacht“, ärgerte sich Trainer Sengül.

Die Vorgabe des Coach sind klar — spielerische Lösungen vom ersten bis ins letzte Drittel. „Dazu brauchen wir aber ein sauberes und genaues Passspiel und die dazugehörige Sicherheit“, so Sengül, der bei seiner Mannschaft genau in diesen Punkten noch deutlich Luft nach oben sah. „Das muss definitiv besser werden“, so Sengül. Dass am Ende des Tages doch noch drei Punkte heraussahen, war dem Siegestreffer von Daniel Pichler zu verdanken, seinem ersten Tor für Gloggnitz.