SG Rohrbach/St. Veit erfüllt die Pflicht

„Gegen Spratzern und Mannersdorf kann man nur verlieren. Jeder erwartet sich einen Sieg von dir“, sagt Christian Maurer. Gegen den ASV schaute man bereits vergangene Woche blöd aus der Wäsche. Das Remis stellte im Gölsental niemanden zufrieden. Gegen den zweiten Tabellennachzügler leistete sich die Elf aber keinen weiteren Ausrutscher. „Das war eine klare Leistungssteigerung“, lobt der Coach und fügt hinzu: „Nach der letzten Woche war das aber auch nicht unbedingt schwer. Wir waren dominant und haben dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt. Körperlich und spielerisch wollen wir genau so auftreten.“

Das Einzige, was Maurer seiner Elf vorzuwerfen hat, ist die magere Chancenauswertung. „Wir hätten 4 oder 5:0 gewinnen müssen. Nach dem Führungstreffer haben wir es zu lange spannend gemacht. Das Ergebnis schaut knapper aus, als die Partie war.“

Rohrbacher Lazarett leert sich allmählich

Marco Moser hätte bereits in der ersten Halbzeit den Sack zumachen können. Marian Kocis scheiterte an der Stange und auch Patrik Chrenko hätte sich seinen ersten Treffer verdient gehabt. Der Winterneuzugang schoss bei einer Doppelchance zwei Mal den gegnerischen Torhüter an. „Patrik macht unglaublich viele Meter. Er bringt unserem Spiel sehr viel, aber vor dem Tor agiert er glücklos“, erzählt der Trainer, macht sich aber keine Sorgen. „Irgendwann wird auch ihm der Knopf aufgehen.“

Ein Sonderlob vom Trainer gab’s für Edin Bijeljinac und Dominik Akrap. Bijeljinac kam in der 72. Minute in die Partie und ließ drei Minuten später den Ball im Netz zappeln. Zwei Minuten davor wurde ein Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung noch aberkannt. „Ich habe mir die Szene auf Video angesehen und finde, dass es maximal die selbe Höhe war. Aber egal, er hat ja trotzdem sein Tor gemacht“, lobt Maurer Bijeljinac Qualitäten in der Box. „Diese werden wir in den nächsten Runden noch brauchen.“

Akrap macht Freude

Der beste Mann am Platz war für den Coach aber der ehemalige Brucker Dominik Akrap (21), der Torschütze des ersten Treffers. „Er ist einfach unglaublich präsent und willenstark. Es ist eine Freude, ihn im Team zu haben.“

Nach zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen lüftet sich das Rohrbacher Lazarett allmählich. Für Bijeljinac und Hatem Mercan war es die erste Partie in der Rückrunde. Neuzugang Leonard Koman durfte nach seiner Verletzungspause erstmals in der Reserve ran. Maurer: „Der Konkurrenzkampf wird uns guttun.“