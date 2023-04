Spratzern: Der Weg ist das Ziel

Hauptmanns Blitztreffer 28 Sekunden nach Wiederanpfiff sei Dank. Ein Punkt zuhause gegen Schrems ist zwar kein Durchbruch, angesichts des Spielverlaufs und der Ergebnisse der Konkurrenz aber auch nicht zu verachten. „Auf der einen Seite schade, dass wir die Niederlagen nicht ausnützen konnten, auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir einen Punkt gewonnen haben“, stellte Spratzerns Trainer Goran Zvijerac fest. „Wir waren nicht frisch genug.“ Seiner Truppe hing noch die Nachtragspartie in Haitzendorf mit dem Last-Minute-Sieg vier Tage zuvor in den Kleidern.

Nach dem Waldviertel ist vor dem Waldviertel

Zvijerac zieht eine erste Bilanz. „Der erste Satz ist gespielt, wir sind vorne dabei“, so der Coach, der im Frühjahr bereits elf Punkte eingefahren und das Tabellenende verlassen hat. „Wir wollen den zweiten Satz, die nächsten sieben Spiele, in der gleichen Art und Weise bestreiten.“ Nach den Waldviertlern ist vor den Waldviertlern. Waidhofen ist aufgrund der nun spielfreien Runde am 6. Mai der nächste Ligagegner des ASV. Am Mittwoch steigt ein neuerlicher Test gegen Austrias U18, ehe Zvijerac seinem Team ein paar Tage frei gibt. Kovacevic kehrt dann nach seiner Verletzung wieder ins Training zurück.

Aufwärmprogramm gegen Rapid

21 Tage ohne Ligaspiel haben die SKN Juniors abzustottern. Nun wartet aber eine Auswärts-Doppelrunde in Waidhofen (Freitag) und in Schrems (Montag). Mit Blick auf die Tabelle ist ein Punktezuwachs dringend notwendig. Ansonsten wird es in Sachen Abstiegskampf immer ungemütlicher. Als „Aufwärmprogramm“ absolvierte die Steiner-Truppe letzte Woche ein Testspiel bei Rapids U18. Beim 3:2-Erfolg gaben Dürnitzhofer und Namchan ihr Comeback.