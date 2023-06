Spratzern: Schon neun Kicker weg

11 Tore in zwei Spielen. Das über weite Strecken der Saison von Ladehemmung geplagte St. Pöltner Bezirksduo ließ es am letzten Spieltag so richtig krachen. Spratzern fertigte die im Frühjahr stark aufspielenden Langenrohrer mit 5:2 ab. Es war der letzte Auftritt in dieser Konstellation. Nach dem Abstieg muss sich der ASV neu erfinden.

Zu spät die Effizienz entdeckt

„Schön, dass wir zum Abschluss gewonnen haben. Bitter aber, dass wir die Chancen erst jetzt genützt haben. Da wären wir schon lange gerettet gewesen. Schade drum“, resümierte ASV-Trainer Goran Zvijerac, der nicht nur als Nachwuchschef bei den Stuttgarter Kickers, sondern jetzt auch in Offenbach im Gespräch ist, nach dem Saisonfinale. Der Coach, der momentan an der UEFA-Pro-Lizenz arbeitet, wird Spratzern verlassen.

Fünf Tore in einem Spiel: Das hatte absoluten Seltenheitswert, schließlich traf Spratzern in der abgelaufenen Saison, wenn überhaupt, einmal und nur zweimal doppelt (Zwettl, Haitzendorf). Ein halbes Dutzend an fehlenden Spielern (Hauptmann, Heinzl, Jankovic, Markovic, Kovacevic, Kopatz) tat dem Kantersieg keinen Abbruch.

Abschiede über Abschiede

Ein Aderlass zeichnet sich ab. Neben Temper, den letztlich enttäuschenden Winterzugängen Jankovic und Kanteh werden auch Vereinsurgestein Lukas Mitterwachauer (Schönfeld) und Speiser (Ratzersdorf, ab September beim Bundesheer) den Verein verlassen. Kopatz und Kovacevic sind wegen der langen Anreise auf Vereinssuche. Winterzugang Eron Terziu will zu einem Klub in der 2. Liga, Mehmet Olgun ebenfalls höherklassiger spielen.