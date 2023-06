Spratzerns Hoffnung stirbt zuletzt

Sieben Punkte in drei Spielen, seit sechs Partien ungeschlagen: Die SKN Juniors haben den Klassenerhalt geschafft und sind auch in der kommenden Saison in der 1. Landesliga vertreten.

Der „Torschütze vom Dienst“, Thomas Alexiev, erzielte vom Elferpunkt den entscheidenden Treffer gegen Langenrohr. Der Ersatzkapitän (Sauer winkte nach dem Abschlusstraining ab) hat nun in den letzten sechs Spielen viermal getroffen und sprang für die von einer langen Torflaute geplagten Stürmer in die Bresche.

Es wie die Bayern machen und nicht wie Schalke

Spratzern holte bei Titelkandidat Gloggnitz mehr als verdient einen Punkt. Eigentlich ein Grund zur Freude, gäbe es nicht die schwache Chancenverwertung und vor allem den Blick auf die Tabelle. Seit letztem Wochenende ist klar, dass es zwei Absteiger geben wird. Der Rückstand auf Kilb beträgt drei Punkte, zudem hat der ASV ein Spiel mehr ausgetragen. Folglich ist klar: In den beiden restlichen Spielen gegen die SKN Juniors und Langenrohr müssen sechs Punkte her. Zudem ist Schützenhilfe von Rohrbach, Zwettl und Retz nötig. Bei einem Kilber Sieg beim Mittwochs-Nachtrag in Rohrbach sind die Chancen gleich nur mehr theoretisch.

„Wir können nur unsere Sachen beeinflussen“, weiß ASV-Trainer Goran Zvijerac dass alles möglich ist und verweist auf die Bayern im Saisonfinale. Nun soll es nur kein Ende wie Schalke nehmen. Die Aufholjagd im Frühjahr kam zu spät. „Uns sind die Spiele ausgegangen“, hieß es in Gelsenkirchen. „Die Burschen haben es sich verdient in der Liga zu bleiben“, beschreibt Zvijerac die seit Monaten schwierige Situation. „Es ist sehr viel Druck auf die Burschen. Was ich in drei, vier Monaten erlebt habe: Darüber könnte ich ein Buch schreiben.“ In Gloggnitz bissen die angeschlagenen Reichmann im Tor und der in die Innenverteidigung gerückte Assim (die ersten drei Anwärter im Abwehrzentrum fehlten) auf die Zähne. Ein Sextett fiel aus, darunter zuletzt noch Jankovic mit einer Zerrung.

Brisantes Stadtduell

Am ungewohnten Freitag empfängt der ASV den SKN. „Man kennt die Spieler. Sie sind durch, wollen aber die Saison halbwegs rund abschließen“, blickt Zvijerac auf das Duell gegen seinen Ex-Klub Juniors. Trainer Philipp Steiner will dem einen oder anderen Spieler die Möglichkeit geben, sich zu zeigen: „Kein schwacher Gegner. Wir bereiten uns vor, wie wir uns immer vorbereiten. Ich will das Spiel gewinnen.“ Schutti (SKN) und Temper (ASV) kehren nach Sperre zurück. Auf ein Comeback von Sauer bzw. Heinzl wird gehofft.

Für den SKN gab es noch ein weiteres Erfolgserlebnis in der Landesliga: Die Reserve wird nach dem 2:1 gegen den unmittelbaren Verfolger Langenrohr, den Titel verteidigen.