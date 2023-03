St. Pöltner Klubs mit kleinen Schritten

Für SKN Juniors-Coach Philipp Steiner kam es zum Wiedersehen mit Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic, der ihn einst bei Regionalligist Neusiedl unter seinen Fittichen hatte.

„Eine coole Zeit“, blickt Steiner zurück. Und heimste Lob seines nunmehrigen Trainerkollegen ein: „Kompliment an St. Pölten - geil, wie sie Fußball spielen.“ Die Punkte gingen aber an den ASK. Weil den Jungwölfen im letzten Drittel einmal mehr die Durchschlagskraft fehlte. Steiner: „Wir waren nicht klar genug.“

Dennoch hatte auch Steiner für seine Mannschaft viel Lob über: „Wir waren mit Ball richtig gut. Das gilt es beizubehalten.“ Besonders für Startelfdebütant Jan Sturm (Jahrgang 2004). „Er hat es sehr gut gemacht und alle Erwartungen erfüllt“, so Steiner zum Abwehrspieler.

Trotz der Länderspielpause tauchte mit Wisak nur ein Spieler auf dem Profikader bei den Juniors auf.

Spratzern und das Murmeltier

Keine Entspannung gab es für Spratzern gegen Rohrbach. Unter dem Motto „... und täglich grüßt das Murmeltier“ haderte der ASV zum dritten Mal hintereinander mit den Referees. „Es war schwierig, die Burschen in der Pause aufzurichten“, schildert Trainer Goran Zvijerac nach zwei Elferentscheidungen. „Es ist die Summe. Wir brauchen keine Geschenke, sie sollen uns aber auch nicht schaden“, lautet der Appell. Zumindest klappte es noch mit dem Ausgleich. Die Umstände waren schwierig: Nach Kovacevic fiel mit dem erkrankten Markovic nämlich ein zweiter Innenverteidiger aus.

Nun gehts nach Kottingbrunn. Zvijerac sieht nicht nur die eigene Truppe unter Zugzwang, sondern ebenso die Heimischen: „Sie müssen auch gewinnen.“