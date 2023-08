Stabile Defensive ist Rohrbachs Trumpf

Es ist alles eine Frage der Perspektive. „Ist das Glas halb voll oder doch halb leer“, fragt sich Robert Popovits. Der Rohrbacher Coach ist Optimist und streicht das Positive hervor. Wie schon gegen Zwettl stand die Defensive der Gölsentaler Spielgemeinschaft gegen die SKN Juniors so stabil wie ein Fels in der Brandung.

Die spielstarken Jungwölfe aus St. Pölten fanden über die gesamten 90 Minuten hinweg keine einzige echte Torchance vor. Das sah nicht nur Popovits so, sondern auch Philipp Steiner, der Coach der Juniors: „Wir waren im Spielaufbau in der eigenen Hälfte sehr gut. Je weiter wir zum gegnerischen Tor gekommen sind, umso harmloser waren wir. Es gab auf beiden Seiten keine Torchance, bei der wirklich etwas passieren hätte können.“

Noch hat die Defensive Vorrang

Vor dem Hintergrund, dass Rohrbach weiter zahlreiche Schlüsselspieler verletzungsbedingt vorgeben musst, war Popovits mit dem Auftritt seiner Elf auch zufrieden. „Die Mannschaft hat Unglaubliches geleistet. Das war das dritte Spiel in einer Woche und jeder ist über sich hinausgewachsen. Dass wir sowohl gegen Zwettl, als auch gegen St. Pölten keine Torchance zugelassen haben, schätze ich sehr hoch ein.“

Spielerische Akzente der Heimelf waren in beiden Partien jedoch kaum vorhanden. „So ehrlich muss man sein, zum Spiel selbst haben wir wieder nicht viel beigetragen können“, weiß Popovits und spielt auf Zeit. „Auch wenn das volle Erfolgserlebnis noch nicht da ist, hat das Team gesehen, dass es sich lohnt, stabil zu sein. Der Rest kommt schon noch, da brauchen wir Geduld. Wir werden im Training Stück für Stück daran arbeiten, dass wir in Zukunft mehr spielerische Akzente setzen können. In der Doppelrunde kann man in diese Richtung aber nicht viel Arbeiten“, sagt der Coach und hofft auch, dass mit der Rückkehr von Spielern wie David Sauer und Brooklyn Prela die Kreativität zurückkehrt.

Youngster Schlögl überzeugt

„Auch Mehmet Olgun wird uns weiterhelfen, wenn er endlich fit ist“, sagt Popovits. Der Mittelfeldspieler musste gegen die Juniors in der Halbzeit vom Platz, weil ihm schlecht war. Für ihn kam erneut der 18-jährige Kevin Schlögl in die Partie, der vergangenes Jahr noch in der Nachwuchslandesliga kickte. „Dafür, dass er noch nie auf dieser Position gespielt hat, hat er es gut gemacht“, lobt der Coach auch Kai Schafhauser. „Er hat ein echtes Kämpferherz und steht jetzt nicht zu unrecht im Rampenlicht.“